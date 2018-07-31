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İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

Ateşehir'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:10
İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu serasına baskın

Ataşehirde bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı ihbarı alan polis operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, evde uyuşturucu imalatı için hazırlanmış özel kabin, havalandırma ve ışıklandırma sistemi ile 74 adet saksı içerisinde hint keneviri, 7 buçuk kilo mariahona uyuşturucu ve 13 kutu uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal sıvı ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:10
  1. ataşehir
  2. uyuşturucu operasynu
  3. hint keneviri

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