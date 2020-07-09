  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Ümraniye'de 36 yaşındaki Sudiye A., iddiaya göre İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşerek ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:17:00 - 2020-07-09 11:07:32
İstanbul A.Ş. ait otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Olay geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre İstanbul A.Ş. otobüs şoförü hava sıcaklığından dolayı klima çalıştırmadığı için otobüsün ön kapısı açık halde seyir etti. Durağı kaçıran Sudiye A. (36) ayağa kalkarak ön kapıya yöneldi. Sudiye A. seyir eden otobüsün açık kapısından fırlayarak yola düştü. Talihsiz kadın kazada ağır yaralanırken ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudiye A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine oradan da Pendik eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Sudiye A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından otobüsünü durduran şoför A.Ç. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför A.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Kapıları açık seyir eden otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralama' suçundan Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ahmet koçak

halk otobüsleri normal zamandada klimayı açmazlardı.şimdi virüs bahanesiyle klimayı hiç açmıyorlar.otobüslerin içi 40 derece olmuş aç camları ,çalıştır klimayı klimadan gelen soğuk hava içeriyi serinletiyor fakat yapmıyorlar,kapıyı açıp gidiyorlar ,sonrada böyle istenmeyen sorunlar çıkıyor.50-60 kişilik klimayı virüs BAHANESİYLE açmıyorlar,sıcakdan insanlar fenalaşıp kriz geçiriyorlar.ekrem efendi bir talimat verip bunu bile düzenleyemiyor.
  • Yanıtla

mazlum

chp nin şöförleri
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı