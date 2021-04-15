İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alacak
İstanbul Arel Üniversitesi, duyurduğu Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar hazırladıkları belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’na, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar; Fakülte/Yüksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL adresine 29.04.2021 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.
Ön değerlendirme ilan tarihi 05.05.2021 olarak belirlenen ilana göre sınav giriş tarihi (Fakülte/Yüksekokul) 07.05.2021 Saat: 14.00 olarak belirtiliyor. Sonuçlar ise 11.05.2021 tarihinde www.arel.edu.tr’de açıklanacak.
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