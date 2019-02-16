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İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu hafta sonu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için tahminlerini duyurdu. Bir süredir yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağışlar etkisini azaltacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu hafta sonu nasıl olacak?

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu hafta sonu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için tahminlerini duyurdu. Bir süredir yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağışlar etkisini azaltacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu hafta sonu nasıl olacak?

MGM hava durumu verileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de beklenen olası değerleri açıkladı. Hafta boyunca yağışın etkisi altında olan iller cumartesi ve pazar günleri yağışsız geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

İstanbul hava durumu ile ilgili rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 4 derecelere kadar düşeceğini belirtti. İl genelinde 5 gün boyunca en yüksek sıcaklık ise 11 derece olacak. Hafta boyunca parçalı bulutlu havanın hakim olacağı şehirde yağış ise beklenmiyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu ile ilgili yaptığı uyarılarda havanın puslu olacağını hatırlatan MGM sıcaklıkların eksi 1 derecelere kadar düşeceğini belirtti. İl genelinde yüksek sıcaklığın 11 derece olacağı Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmiyor.

Ankara'da hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar ineceği şehirde rüzgarın saatteki hızının 20 km’ye kadar çıkacağını gösterdi. Salı gününe doğru en yüksek sıcaklık değerinin görüleceği İzmir’de hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 18 derece olacak.

İzmir'de hava nasıl olacak?

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:32
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