İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Mersin... Sağanak ve fırtına esir aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meydana gelen fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin'de hayat durdu.

Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar eğlence mekanlarında mahsur kaldı.

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kent genelinde saat 04.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kentin birçok ilçesinde etkili oldu. Şiddetini artıran fırtınada ise Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, sokaktaki bazı araçlarda hasar oluştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağanak ve fırtına kent genelinde etkili olurken, Taksim Meydanı'na çıkanlar zor anlar yaşadı. Yağmurun etkisi ile ıslanan vatandaşlar, fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Fırtına nedeniyle Üsküdar sahil başta olmak üzere sahil şeridinde metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu. Yağış ve fırtınaya rağmen bazı vatandaşların ise sahilde yürüyüş yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

Pendik Çınardere Mahallesi Akay Sokak'ta saat 06.00 sıralarında bir binanın çatısı fırtınadan dolayı uçtu. Uçan çatı park halindeki iki otomobile zarar verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. İstanbul'da bir süre etkili olan fırtına ve yağış, sabah saatlerine doğru etkisini yitirdi.

ANKARA

Akşam saatlerinde etkili olan rüzgâr nedeniyle Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi. Devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı. Otomobilde hasar meydana geldi.

Öte yandan Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar mahallesinde bir apartmanın çatısı uçtu, Mamak ilçesi Altınevler Mahallesi'nde bir apartmanın dış yalıtımı koptu. Her iki olayda da yaralanan olmadı.

YALOVA

Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçalanan çatının parçaları etrafa savrularak yol üzerindeki vatandaşlara isabet ederken, çevredeki vatandaşların ise üzerine çatı düşen yaralıya müdahale ettiği anlar görüldü.

BURSA

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 65 kilometreye ulaşan rüzgâr, etkisini gece saatlerinde de gösterdi. Bursa Yolu 460'ıncı Cadde üzerinde bulunan bir ağaç, lodosun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Yolun kapanması sebebiyle, araçlar ekipler tarafından farklı güzergahlara yönlendirildi.

İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'nde bir binanın çatısı yerinde koparak uçtu. Gürültü üzerine dışarıya çıkan vatandaşlar, sokak üzerinde parçalanmış çatı parçaları buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki binaların çatılarını hasar tespiti için tek tek inceledi. Çatının düştüğü 1. Kaya Sokak'ın arkasında bulunan Lider Sokak'ta inceleme yapan ekipler, çatının uçtuğu hasarlı binayı buldu. Çatının yaklaşık 100 metre ileriye uçarak diğer sokak üzerine düştüğü tespit edilirken, çatıdan kopan parçalar bir binaya çarparak maddi hasar oluşturdu.

İZMİR

İzmir'de yoğun yağış ve fırtına sebebiyle Alsancak'ta da yollar göle döndü. İlçenin hareketli bölgelerinden Talatpaşa Bulvarı oluşan sel nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordonboyu'nda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından zodyak botları ile kurtarıldı.

Mavişehir bölgesinde taşkınların ardından vatandaşlar siren sesleriyle uyarıldı. Siren sesleriyle sokaklara çıkan vatandaşlar otoparklara koşarak araçlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

MERSİN

Türkiye’nin dört bir yanında etkili olan kış şartları Mersin ve çevresinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte Gülnar ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Uzun süren sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer olumsuz hava şartları konusunda vatandaşları uyardı.