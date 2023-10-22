İstanbul-Ankara arası karadan uçak hızında geçilecek: 80 dakikaya düşüyor! Merakla beklenen tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Trenine ilişkin tarih verdi. Projeyle beraber İstanbul Ankara arası 80 dakikaya düşecek.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

"DEMİRYOLU İLE LONDRA'YA KADAR GİTME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ"

Bir kuşak bir yol" yaklaşımıyla Türkiye'nin olduğu koridor çok önemli bir yerde. Kıymetli bir coğrafyada bulunuyoruz. Gerçekten dünyadaki ticaret hacmi o kadar artıyor ki hangi oranlarda nereden taşınacak bunu konuşmak daha doğru olur. Biz bu koridorlarda daha fazla yer alabilmek için ne yapabiliriz, Kalkınma Yolu projesine geliyoruz. Demiryolu ile Londra'ya kadar gitme imkanına sahip olacağız.

Orta Koridor'dan Pekin'e kadar da gidebileceğiz. Bu koridorların Türkiye üzerinden geçmesi önemli. Döviz girdisi ve istihdam söz konusu olacaktır. Görüşmeler bitmek üzere, bu ay içerisinde bakanlar seviyesinde görüşmemiz olacak. Sonrasında da liderler seviyesinde görüşmesi olacak. Filistin gündemi bütün dünyayı etkilediği için biz de buna göre programlarımızı yürütüyoruz.

Irak'ın Kuzey taraflarını aldığınızda biraz daha dağlıktır ama diğer taraflarda bir zorluk yok. 2030 yılında bitecek bir proje olarak görünüyor. Komşulara da diyoruz ki "Biz 4 ülke olarak hem fikiriz ama siz de buyurun katılın.

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