İstanbul Ankara arası 80 dakikaya düşecek! Bakan dev proje için tarih verdi
İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye 2028 yılına kadar başlanacağını ve iki şehir arasının 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.
Türkiye'nin ulaşımda vizyon projeleri yoğun ilgi görüyor. Binlerce vatandaşın seyahat standartlarını yükselten Yüksek Hızlı Tren (YHT), ulaşım ve konfor açısından sıkça tercih ediliyor. Artan talep doğrultusunda yeni hızlı tren hatları da faaliyete alınıyor.
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir müjdeyi daha duyurdu.
Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bakan Uraloğlu, Kanal 7’de Mehmet Acet’in Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Uraloğlu, bir müjdeyi duyurdu.
İstanbul-Ankara Süper Hızlı Tren projesi hakkında konuşan ve açılış için tarih veren Uraloğlu, projeye 2028 yılına kadar başlanacağını açıkladı.
"Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek"
Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
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2028'e doğru neler olacak, Ankara İzmir Yüksek Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Trenin açıldığını göreceğiz. Ankara- İstanbul Süper Hızlı Treni'ne başlamış olacağız. 2030'u belki biraz geçebilir. 12 ilimiz YHT'den yararlanabiliyor. dolaylı olarak 19 ilimiz. 2053 vizyonunda 52 ilimize YHT götürmüş olacağız. Süper Hızlı Tren ile Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gelinecek.
"Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık"
Demiryolu yatırımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
AK Parti hükümetlerimiz döneminde güzel işler yaptık. Vatandaşımızın teveccühünü kazandık. Türkiye'nin ilk etaptaki karayolu ihtiyacını karşıladık. Hala ihtiyaç elbette var. Ancak demiryolları tarafında güzel işler yaptık 14 bin kilometreye çıkardık. 2 bin 250 kilometre yeni hat yaptık. Gelecek projeksiyonunda 2028'e kadar neler yapabileceklerimizi tasarladık. Sıfır emisyon noktasında da demiryolu taşıması çok daha önemlidir. Demiryollarında daha fazla bir şeyler yapmalıyız.
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