  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor
Yerel

İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2023-11-09 07:01:00 - 2023-11-09 07:02:51
İstanbul Anadolu Yakası’nda sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da gece başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası’nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası’nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul’da bugün öğle saatlerine kadar kadar devam etmesi bekleniyor.

Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı
Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı

Gündem

Yağmur sonrası İstanbullu trafikte kaldı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü
İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

Aktüel

İstanbul'da yağmur sonrası yollar göle döndü

Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru
Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru

Spor

Bayern Münih'ten Dortmund'a gol yağmuru

Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu
Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu

Gündem

Seyir halindeyken hedef oldu: D-100 Karayolu'nda kurşun yağmuruna tutuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23