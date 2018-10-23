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İstanbul Alibeyköy Fidanlığı'nda top mermisi bulundu

Eyüpsultan'da bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy Fidanlığı'nda yapılan kazı çalışması sırasında toprağa gömülü halde bir top mermisi bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 10:37
İstanbul Alibeyköy Fidanlığı'nda top mermisi bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Alibeyköy Fidanlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarında dün saat 17.00 sıralarında işçiler toprağa gömülü halde bir top mermisi ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen asayiş ekipleri top mermisi hakkında bilgi alıp çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığa giren uzman ekip top mermisi üzerinde inceleme yaptıktan sonra fünye ile kontrollü olarak patlatma kararı aldı. Kontrollü patlamadan önce fidanlığı çevreleyen Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. 

SÜRÜCÜLER PANİK YAŞADI
Yolun kapatıldığı esnada bir sürücü, otomobiliyle kapalı yoldan geri dönmeye çalışırken, arkasında bulunan sürücüleri "Bomba varmış. Geri dönün. Çok fena bomba varmış" diyerek uyardı. Herhangi bir patlama sesi duyulmazken, Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, toprağa gömülü olan top mermisinin fünye ile patlatıldığı ve merminin boş olduğu öğrenildi. Kontrollü patlamanın ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi'nin bir bölümü yeniden trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:37
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