İstanbul adım adım batıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'engelleniyoruz' yalanıyla algı yönetimi yaparken başında bulunduğu İBB hizmetleri de aksatıyor. Dün İstanbul'da yaşanan olay bu aksaklıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Kâğıthane Merkez Mahallesi'nde tamirden çıkan hafif ticari aracı alan sürücü Ahmet Doğru, kargoları alıp dağıtım için yola çıktı.

MÜDAHALE EDEMEDİ

Sürücü teslimat yapacağı binanın önüne geldiğinde aracın motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan araçtan sürücü Doğru çıkarken, yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İBB Kâğıthane İtfaiye İstasyonu'na bağlı bir ekip geldi ancak arıza nedeniyle yangına müdahale edemedi.

HORTUMLA BEKLEDİLER

Yangın daha da harlanınca çalışmaları izleyen sürücü Doğru, itfaiye erlerine tepki gösterdi. İtfaiye erlerinin çok sayıda tüp kullanarak müdahale ettiği araç küle döndü. Uzun süre sonra suyun gelmesinin ardından erler müdahale etti ancak bu kez de hortum patladı. Kâğıthaneliler itfaiye aracının arıza yapmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar "Allah korudu" dedi.

AKSAMALAR ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

İşte İBB'nin eğitimsiz personel ve yetersiz teknik bakım nedeniyle İstanbullulara yaşattığı olaylardan bazıları:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

15.01.2022: Fatih'te 2 katlı binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye aracının hortumları yetersiz kalınca bir türlü tazyikli su atılamadı.

8.10.2021: Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolun ortasında kaldı.

20.4.2022: İBB'nin yeni aldığı metrobüslerden biri yolda arızalanırken, bir diğeri ise yağmur sularını içeri sızdırdı.

31.10.2022: Mecidiyeköy'de akşam saatlerinde arıza yapan metrobüs yoğunluğa neden oldu.

02.02.2023: Bakırköy'de metrobüste yangın çıktı.

02.07.2022: Haliç Köprüsü üzerinde seyreden metrobüsün motorunda yangın çıktı.

30.04.2023: İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar "İBB istifa" sloganı attı.

25.01.2023: İstanbullu, bu kez de yolda kalan cenaze aracı sebebiyle mağdur oldu. Vatandaşlar çareyi aracı itmekte buldu.

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda 48 yürüyen merdiven, 10 asansör ve 5 yürüyen bant çalışmıyor. Piyer Loti Durağı'nda asansör sık sık kapatılıyor.

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLAN ETTİ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'ta seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu 'cumhurbaşkanı' ilan ettikten günler sonra kendini de bir davetiyede 'cumhurbaşkanı yardımcısı' olarak duyurdu.