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İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan'dan gülümseten cevap

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin karşısına geçen Başkan Erdoğan'ın İstanbul adayı sorusuna verdiği cevap, muhabirler arasında gülüşmelere neden oldu.

27 Kasım 2018 Salı 17:52
İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan'dan gülümseten cevap

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için adayın belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya “Yes” diye cevap verdi.

Erdoğan'ın bu cevabı etraftakileri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya Erdoğan, “Yes. Ne dedim. Yes dedim. Yani arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Benim azımdan laf çekmeye çalışmayın” diye cevap verdi. Erdoğan'ın bu tepkisi muhabirleri gülümsetti

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:52
  1. Başkan Erdoğan
  2. AK Parti İstanbul adayı

YORUM YAZ

  • BekirBekir20 dk önce
    Bildigi bütün ingilizcesini kullanmis, he tabi one minutes'te biliyor (bir dakikalar)
  • saidsaid26 dk önce
    hergün sabah akşam mutlaka okurum gazeteyi ... Allah sorsun size ne diyim!!!!!!
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