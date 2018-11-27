İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan'dan gülümseten cevap

AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için adayın belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya “Yes” diye cevap verdi.

Erdoğan'ın bu cevabı etraftakileri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul adayının belirlenmesi konusunda istişarelerin devam edip etmediği konusunda sorulan soruya Erdoğan, “Yes. Ne dedim. Yes dedim. Yani arkadaşlar çalışmalarını yürütüyorlar. Benim azımdan laf çekmeye çalışmayın” diye cevap verdi. Erdoğan'ın bu tepkisi muhabirleri gülümsetti