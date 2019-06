İstanbul 25 yıl sonra sola teslim

Haber Merkezi

Alem-i İslam’ın başkenti İstanbul, beş sene boyunca kendisini yöneteceği kişiyi seçmek için dün yeniden sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart Yerel seçimlerinde yaşanan sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlük ve şaibeler sebebiyle yenilenmesine karar verilen İBB Başkanlığı seçimi dün yeniden yapıldı. En son 1989 yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanan ve 1994 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’lı Refah Partisi’nin elde ettiği zafer sonrası İstanbul’da yüzü gülmeyen ‘sol’ çeyrek asır sonra yeniden yönetime geldi.

İmamoğlu yüzde 54 ile kazandı

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile HDP destekli CHP-İP’in adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı İBB başkanlığı seçimi sonuçlandı. Kandil, FETÖ ve Haçlı Batı’nın desteğiyle yalanlarının dozunu artıran ve hukuki yollardan gelen iptal sürecini mağdur edebiyatı üzerinden lehine çeviren İmamoğlu, oyların yüzde 54’ünü alarak İBB başkanı seçildi. AK Partili Binali Yıldırım ise seçmenlerin yüzde 45’nin oyunu alabildi. İBB Başkanlığı seçimi için 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul’da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989’u açıldı. Tarihi seçime katılım ise yüzde 84,42’i katılım gerçekleşti.

13 binlik fark 777 bine çıktı

İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu oyların yüzde 48,77’sini, Yıldırım yüzde 48,61’ini almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bu seçimde 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.

Tüm ilçelerde oyunu artırdı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart’ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti. Sandıkların yüzde 99’u açılırken İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

Tarafsızlık ve şeffaflık sözü

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, şunları dile getirdi:

Yine bol bol söz verdi

“Millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istenmesi gibi bir durumla karşılaşılırsa, engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşla paylaşacağız. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir.”

Başarıyı Kılıçdaroğlu sahiplendi

İstanbul’da seçim sonuçlarının netleştiği saatlerde Ankara’da halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun başarısını sahiplendi. 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan, İBB Başkanlığına aday olup hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, İstanbul’un 25 yıl sonra kazanılması sürecinin, DHKP-C ve HDP’lilerle kol kola girdiği “Adalet yürüyüşü ile başladığı”nı savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “İmamoğlu’nu destekleyen yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nın en önemli aktörü olan İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti’li, ülkücü, MHP’li, HDP’li, Saadet’li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.”