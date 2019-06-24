0553 313 94 23

İstanbul 25 yıl sonra sola teslim

En son 1989 yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanan ve 1994’te Refah Partisi’nin elde ettiği zafer sonrası İstanbul’da yüzü gülmeyen ‘sol’, arkasına ‘zillet’i de katarak çeyrek asır sonra yeniden İBB yönetimine geldi. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin oy alırken, Yıldırım ise 3 milyon 921 bin oy elde etti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:40

 Haber Merkezi 

Alem-i İslam’ın başkenti İstanbul, beş sene boyunca kendisini yöneteceği kişiyi seçmek için dün yeniden sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart Yerel seçimlerinde yaşanan sayım döküm cetvellerindeki usulsüzlük ve şaibeler sebebiyle yenilenmesine karar verilen İBB Başkanlığı seçimi dün yeniden yapıldı. En son 1989 yerel seçimlerinde İstanbul’u kazanan ve 1994 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’lı Refah Partisi’nin elde ettiği zafer sonrası İstanbul’da yüzü gülmeyen ‘sol’ çeyrek asır sonra yeniden yönetime geldi.

İmamoğlu yüzde 54 ile kazandı

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile HDP destekli CHP-İP’in adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarıştığı İBB başkanlığı seçimi sonuçlandı. Kandil, FETÖ ve Haçlı Batı’nın desteğiyle yalanlarının dozunu artıran ve hukuki yollardan gelen iptal sürecini mağdur edebiyatı üzerinden lehine çeviren İmamoğlu, oyların yüzde 54’ünü alarak İBB başkanı seçildi. AK Partili Binali Yıldırım ise seçmenlerin yüzde 45’nin oyunu alabildi. İBB Başkanlığı seçimi için 10 milyon 570 bin 222 seçmenin bulunduğu İstanbul’da kurulan 31 bin 186 sandığın 30 bin 989’u açıldı. Tarihi seçime katılım ise yüzde 84,42’i katılım gerçekleşti.

13 binlik fark 777 bine çıktı

İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu. Diğer adaylar ise oyların yüzde 0,88’ini yani seçmenlerin 76 bin 569’unun oyunu aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu oyların yüzde 48,77’sini, Yıldırım yüzde 48,61’ini almıştı. İki aday arasındaki oy farkı bu seçimde 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.

Tüm ilçelerde oyunu artırdı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, adayların 31 Mart’ta aldığı oy oranıyla 23 Haziran seçimindeki oy oranı arasında önemli değişiklikler gerçekleşti. Sandıkların yüzde 99’u açılırken İmamoğlu tüm ilçelerde oy oranını artırırken, Yıldırım’ın aldığı oy oranı tüm ilçelerde düştü. Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

Tarafsızlık ve şeffaflık sözü

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum” dedi. Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, şunları dile getirdi:

Yine bol bol söz verdi

Millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istenmesi gibi bir durumla karşılaşılırsa, engelleme ile ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşla paylaşacağız. Kardeşlik, sevgi ve saygı dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden, her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağım. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir.

Başarıyı Kılıçdaroğlu sahiplendi

İstanbul’da seçim sonuçlarının netleştiği saatlerde Ankara’da halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun başarısını sahiplendi. 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan, İBB Başkanlığına aday olup hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, İstanbul’un 25 yıl sonra kazanılması sürecinin, DHKP-C ve HDP’lilerle kol kola girdiği “Adalet yürüyüşü ile başladığı”nı savundu. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “İmamoğlu’nu destekleyen yurttaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nın en önemli aktörü olan İYİ Parti’nin Sayın Genel Başkanına, milletvekillerine yürekten teşekkür ediyorum. Millet İttifakı’nda yer almamakla beraber bize destek veren AK Parti’li, ülkücü, MHP’li, HDP’li, Saadet’li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:40
  1. Ankara
  2. Alem-i İslam’ın başkenti İstanbul
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi
  4. CHP adayı Ekrem İmamoğlu
  5. 31 Mart Yerel seçimleri
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Refah Partisi
  8. 1994 seçimleri
  9. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
  10. HDP destekli CHP-İP’in adayı Ekrem İmamoğlu
  11. İBB başkanlığı
  12. Kandil
  13. FETÖ
  14. Haçlı Batı
  15. AK Partili Binali Yıldırım
  16. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  17. Ekrem İmamoğlu
  18. Binali Yıldırım
  19. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  20. Seçim Koordinasyon Merkezi
  21. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  22. DHKP-C
  23. AK Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3-5 yaş arası sünnet ettirmek önerilmiyor
    1. 3-5 yaş arası sünnet ettirmek..
    2. YSK Başkanı'ndan açıklama
    3. Babakale köyünde kadın dayanışması
    4. Selendi’de Kiraz Festivali coşkuyla..
    5. Çin 40 milyon Müslümana soykırım..
    6. Bakan Akar’dan siyasi partilere ziyaret
    7. Van’da 5 bin 10 paket kaçak sigara ele..
    8. Altınköprü Halk Dansları Topluluğu..
    9. Gazişehir Gaziantep’te transfer haftası
    10. Akar ile Bahçeli bugün görüşecek!
    11. Regan Magarity, Hatay Büyükşehir..
    12. TSE 13 bilişim personeli alacak
    13. Eskinazi: "Seçim bitti, Türkiye’nin..
    14. Avrupa borsaları
    15. Antalya’da selde 10 küçükbaş hayvan..
    16. Kibar Holding'e Şahabettin Bilgisu..
    17. Tekne turundaki turistlere Yunus şov
    18. Nehir yatağına düşen atı itfaiye..
    19. Bolu'da iki otomobil çarpıştı! Ölü ve..
    20. (Özel) Sevimli Yunuslar İstanbul..
    21. Kırgızistan Büyükelçisi, Çubuk’u..
    22. Reel Kesim Güven Endeksi haziranda..
    23. Tunceli’de "Organik Örgü Bebek"..
    24. Kız kardeşini amcasının oğluyla..
    25. Kara Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ..
    26. Erzincan’da arpa tarlasında yangın
    27. Sektörel güven endeksleri
    28. Meteoroloji uyardı sıcaklıklar artıyor
    29. İnönü’de kitap okuma seferberliği
    30. Yunan’dan müftülere asimilasyon
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
    Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama