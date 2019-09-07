İstanbul 24 saat çalışan metro hatları

İstanbul'da en önemli konulardan birisi ulaşım. İstanbulluların en büyük sıkıntısı günün her saatinde toplu ulaşım aracı imkanına sahip olmaktı. İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım seferleri yapılıyor. Peki hangi metro hatları 24 saat boyunca çalışıyor? İşte İstanbul'da 24 saat çalışan metro hatları...

İstanbul'da 24 saat hizmet verecek olan metro hatları, özellikle gece saatlerinde toplu ulaşımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İlk etapta İstanbullulara M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı'nın 24 saat hizmet vereceği açıklandı.

İstanbul'da 24 saat çalışan metro hatları

Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara;

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı hizmet verecek.

Gece tarifesi ücretleri ne kadar?

Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.