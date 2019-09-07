0553 313 94 23

İstanbul 24 saat çalışan metro hatları

İstanbul'da en önemli konulardan birisi ulaşım. İstanbulluların en büyük sıkıntısı günün her saatinde toplu ulaşım aracı imkanına sahip olmaktı. İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım seferleri yapılıyor. Peki hangi metro hatları 24 saat boyunca çalışıyor? İşte İstanbul'da 24 saat çalışan metro hatları...

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:51
İstanbul 24 saat çalışan metro hatları

İstanbul'da en önemli konulardan birisi ulaşım. İstanbulluların en büyük sıkıntısı günün her saatinde toplu ulaşım aracı imkanına sahip olmaktı. İstanbul'da 24 saat toplu ulaşım dönemi başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım seferleri yapılıyor. Peki hangi metro hatları 24 saat boyunca çalışıyor? İşte İstanbul'da 24 saat çalışan metro hatları...

İstanbul'da 24 saat hizmet verecek olan metro hatları, özellikle gece saatlerinde toplu ulaşımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

İlk etapta İstanbullulara M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı, M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı'nın 24 saat hizmet vereceği açıklandı.

 İstanbul'da 24 saat çalışan metro hatları

Başlatılan bu yeni uygulama çerçevesinde ilk etapta İstanbullulara;
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı,
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı, M2 Yenikapı-Taksim Hacıosman Metro Hattı, M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı,
M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü Metro Hattı hizmet verecek.

Gece tarifesi ücretleri ne kadar?

Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:51
  1. İstanbul
  2. istanbul metro hatları
  3. 24 saat çalışan metro hatları
  4. hangi metrolar tüm gün çalışıyor
  5. 24 saat çalışan metrolar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Datça’da 28 göçmen yakalandı
    1. Datça’da 28 göçmen yakalandı
    2. İşsizlik parası nereye yatıyor?
    3. Futbol: Toplu sonuç
    4. Seyir halinde alev alan otobüste hasar..
    5. Teröristler sınırdaki bez parçalarını..
    6. Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    7. Muğla’da binlerce bal arısı telef..
    8. Beşiktaş, hazırlık maçında..
    9. Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine..
    10. Kadınlar Voleybol Avrupa..
    11. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    12. Diş eti iltihabı nedir? Diş eti..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    14. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    15. Erzincanspor kendi evinde Karbel..
    16. İşsizlik parasını nereden alabilirim?
    17. Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge"..
    18. Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
    19. Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur?..
    20. Erzincan’da yolcu otobüsü yandı,..
    21. Rize’de şiddetli yağış
    22. Bayrampaşa’da tekstil atölyesindeki..
    23. "Osmanlı bizim de ecdadımız"
    24. Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı..
    25. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    27. Evladı için eylem yapan anne yorgun..
    28. NATO’dan Rusya ve Ukrayna arasındaki..
    29. Gölbaşı Belediyesi bünyesinde öğrenci..
    30. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim