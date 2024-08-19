İstanbul 20 Ağustos'ta karanlığa gömülecek! İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler
Yapılacak açıklamalara göre İstanbul'da 20 Ağustos 2024 Salı günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Bağcılar
2024-08-20 12:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1702., 1703., VELİOĞLU sk bölgelerinde 20/08/2024 12:00:00 - 20/08/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BİLGE 1 sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah KALE, MÜHÜRDAR, YADİGAR sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, ÜLKÜ sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah KALE sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 10:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah EVREN, MAHMUTBEY 4., MAHMUTBEY 5., MAHMUTBEY 6., MAHMUTBEY 7., YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 20/08/2024 10:00:00 - 20/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, TANBERK ÇIKMAZI, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
2024-08-20 00:00:00 - 08:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 200., 59., 65., 67., HÜRRİYET sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÜZEL sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / İletken Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ERTÜRK, MEDENİ, MODERN sk / SİNANOBA mah AKKOR, BEKTAŞ ÇIKMAZI, CANIM, FİKRİYE, SEYRAN 2 sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKIN, EFE, FULYA, HİLAL, IRMAK, MEHMET AKİF ERSOY 1, OKUL 1, YILDIZ, ŞENLİK sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah HADIMKÖY YOLU, MEHMET YEŞİLGÜL sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MENEKŞE 2, MEVSİM, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 20/08/2024 10:00:00 - 20/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni TM Tesisi
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah FATİH SULTAN MEHMET, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI sk / FATİH mah BEYZA, CEVVAL, FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BİLGE, DIRGAZ sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:10:00 - 17:10:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni OG Tesisi
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 20/08/2024 09:10:00 - 20/08/2024 17:10:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 353. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324., 329. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 324. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
2024-08-20 00:00:00 - 04:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1015., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1047., 1073., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 02:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1047., 1073. sk bölgelerinde 20/08/2024 02:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 660., 661., 662., 665., 676., 681., 682., 683., 684., 685., 686., 687., 688., 699., 701., 702., 710., 711., 712., 713., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce -OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 11:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1188. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-109 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 429., 431., 433., BALIK YOLU, BALİNA, CEYLAN, YONCA sk / YUNUS EMRE mah 441., CEYLAN sk / İNÖNÜ mah BALİNA, CEYLAN sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
2024-08-20 00:00:00 - 07:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 12:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.YİĞİT ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, EGEMEN, FATİH SULTAN, GÜRCAN, KALKAN, LALE, LEYLAK, NECİP FAZIL, OĞUZ, SAMET, SELİMPAŞA, SERHAT, SEVCAN, ULUBATLI HASAN, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/08/2024 12:00:00 - 20/08/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 13:00:00 - 13:05:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 20/08/2024 13:00:00 - 20/08/2024 13:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 806., 806/1., 827. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 251., 252., 254., 255., 256., 257., 258., 259., 261., 294., 295., 296., 297., 299., AKDENİZ, BAŞARAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, RUMELİ, ŞEHİT LÜTFİ GELEN sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 775., 779., 784., VALİDESUYU sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:30:00 - 20/08/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1157., 1158., 1159. sk bölgelerinde 20/08/2024 09:30:00 - 20/08/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:30:00 - 17:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1168., 1170., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 20/08/2024 09:30:00 - 20/08/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
2024-08-20 02:00:00 - 04:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 20/08/2024 02:00:00 - 20/08/2024 04:00:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1. sk / SANAYİ mah AVCILAR, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
2024-08-20 09:00:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
2024-08-20 00:01:00 - 06:01:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 2.PINAR, 2.SELVİ, 5.MENEKŞE, BADEMLİ ÇIKMAZI, CAMİALTI, GÖKNAR, KAVAK, KAYIN ÇIKMAZI, KOÇLAR, MEŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, OKUL ÇIKMAZI, PALMİYE, SEVGİ ÇIKMAZI, SÖĞÜTLÜ ÇIKMAZI, ÇİĞDEM ÇIKMAZI, İNİŞ sk bölgelerinde 20/08/2024 00:01:00 - 20/08/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 00:01:00 - 06:01:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -İSTASYON mah sk bölgelerinde 20/08/2024 00:01:00 - 20/08/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 2.OĞUZHAN, ANKARA sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 3. Bayır sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -TARABYA mah sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah POLAT KORU SİTESİ YOLU, TARABYA BAYIRI sk bölgelerinde 20/08/2024 00:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah HAYAT ÇEŞMESİ, MESTANOĞLU, MURADİ HAMİS, TARAVET sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
2024-08-20 01:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 2530., 2535., 254., 6005., 6022., 6025., 6043., 6060., 608., 610., 6162., 6205., ORTAKÖY sk bölgelerinde 20/08/2024 01:00:00 - 20/08/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ALİ KAHRAMAN, AYDAN, DENİZALTI, DOKTOR TAHSİN YUSUFOĞLU, ERBAA, FERİT GÜNDOĞAN, HASAN ÜSTÜN, KAMER, MAHMUT İKİNCİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SERAP, ULAŞ, İNCİ, ŞEHİT MEHMET DURACA sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ARABACIOĞLU, CİHANGİR, HACI ARİF BEY, KIZILAY ÇIKMAZI, MUCİZE, MÜRSEL, NAMDAR, PİRAMİT, UYUM, YÜKSEL, ZEKAT, ÖVÜNÇ sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Şişli
2024-08-20 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 20/08/2024 10:00:00 - 20/08/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-08-20 10:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE, BARUTÇULAR, EVRENOSZADE, KEŞFİ EFENDİ, ŞAHMERDAN sk / FERİKÖY mah EVRENOSZADE sk bölgelerinde 20/08/2024 10:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Zeytinburnu
2024-08-20 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 101/1., DR. SADIK AHMET sk / TELSİZ mah 318., 319., 76., 85., 85/10., 85/11., 85/12., 85/13., 85/14., 85/15., 85/2., 85/3., 85/3B, 85/4., 85/4A, 85/5., 85/6., 85/7., 85/8., 85/9., 94/3., 94/4., 94/5., KAKTÜS, NERGİS, TOMURCUK sk bölgelerinde 20/08/2024 09:00:00 - 20/08/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.