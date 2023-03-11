İstanbul 2 No'lu barodan linç kampanyasına karşı suç duyurusu!

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İstanbul 2 No'lu baro, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde ilk günden beri çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul 2 No'lu baroya kayıtlı Avukat Cihan Şahin, aralarında kendi yakınlarının da olduğu depremde hayatını kaybeden vatandaşların ve evleri yıkılan depremzedelerin haklarını adli yollardan ararken, Malatya Baro Başkanı'nın hakaretleri ile sözlü saldırısına maruz kaldı.

Çarpıtılan olaydan sonra, Avukat Şahin hakkında CHP'ye yakın medyanın desteği ile linç kampanyası başlatıldı.

İstanbul 2 No'lu baro yönetimi uğranılan haksızlıktan sonra harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul 2 No'lu barosu tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere, 06.02.2023 tarihinde yüzyılın felaketi olarak kabul edilen ve ülkemizin 11 ilinde etkisini gösteren Deprem Felaketi olmuştur. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı, depremin ilk gününden itibaren üyeleri ve vatandaşlar arasında kampanya düzenleyerek insani yardım için tüm gücünü seferber etmiş ve üyelerinin pek çoğu da günlerce deprem bölgelerinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarında bulunmuştur.

Bunun dışında yine İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı olarak, afetten etkilenen her il için ayrı ayrı üye gönüllü deprem gözlem, inceleme, tespit amaçlı avukat grupları oluşturulmuş, deprem bölgesindeki muhtemel hukuki sorunların tespit edilerek raporlanması kararlaştırılmıştır.

Baromuz üyesi Av. Cihan Şahin’in eşi Beyza Şahin’in halası Belgin Çelik ve eşi Şahin Çelik’e ait olan ev depremde yıkılmış ve binada 16 kişi vefat etmiştir. Avukatlık mesleği icra eden Cihan Şahin 11.02.2023 tarihinde UYAP üzerinden sorumlular hakkında şikayet dilekçesi göndermiştir.

Baromuzun oluşturduğu Malatya Grubu’nda görev almak üzere meslektaşımız Cihan Şahin gönüllü olmuştur. 18.02.2023 tarihinde Malatya’ya ulaşan Malatya Gözlem-İnceleme-Tespit grubu ile Malatya Deprem bölgesinde Malatya Baro Başkanlığı başta olmak üzere, hem STK'lar hem Depremzedeler ile görüşerek raporlama yapmıştır.

Meslektaşımız Cihan Şahin 19.02.2023 tarihinde yukarıda belirtildiği üzere, 11.02.2023 tarihinde verdiği dilekçenin akıbeti ve aşamasını öğrenmek maksadıyla Malatya Adliyesi’ne gitmiştir. İlgili Savcı ile bu konuda görüşüp adliyeden ayrılırken Malatya Barosu Başkanı tarafından adliye önünde yolu kesilmiş ve Cihan ŞAHİN’in tüm açıklamalarına rağmen, Malatya Barosu Başkanı Onur DEMEZ, meslektaşımız Cihan ŞAHİN’e karşı ‘sanki depremzedelerden vekalet topluyormuş gibi’ çok yüksek bir ses tonu ile bağıra çağıra ağır itham ve sözler sarf etmiştir.

Meslektaşımız karşısındaki kişinin evvela bir afetzede ardından da baro başkanı olması sebebiyle önce karşısındaki kişiyi dinlemiş ardından durumu izah etmeye çalışmıştır. Bu durum karşısında Onur DEMEZ ise üyemizin kişiliğine ve mesleki itibarına yönelik rencide edici, itibar zedeleyici ithamlarına devam etmiştir. Ve bu durum CİHAN ŞAHİN in bilgisi ve rızası dışında gizlice sesli ve görüntülü video kaydı altına alınmıştır.

Ardından bu kayıtlar sosyal medya sitelerinde ağır hakaret ve sözler ile paylaşılmıştır. Bu paylaşımlarda İstanbul 2 Nolu Barosu da hedef alınarak, kurumsal ve tüzel kişiliği aşağılanmaya çalışılmıştır. Bu durum üzerine gerek Cihan ŞAHİN gerekse İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı, Onur DEMEZ ve sosyal medyada paylaşım yapanlarla irtibat kurmuş olayın çok farklı bir şekilde yansıtıldığını anlatmıştır. Buna rağmen tamamen gerçek dışı bir planın parçası olanların, doğru açıklamalarımızı ve üyemizin beyanlarını dikkate alarak haksız ve hukuka aykırı paylaşımlarını kaldırmaları için makul bir süre beklenmesine rağmen söz konusu paylaşımlar kaldırılmamıştır. Bu süre zarfında aynı zamanda Malatya Barosu başkanından da düzeltme ve özür beklenmiş ancak tam aksine kötü niyetli paylaşımlar körüklenmiştir.

Bu haliyle, gerek Cihan ŞAHİN gerekse İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı mağdur edilmiş, Özel Hayatın Gizliliği, hakaret, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Kaydetme, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Yayma suçlarını düzenleyen maddeler ihlal edilmiştir.

Bugün burada izah ettiğimiz nedenlerden dolayı İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı Avukat Hakları Merkezi olarak, Mağdur Meslektaşımız Cihan Şahin ve deprem mağduru aile ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etmek için bulunmaktayız. Üyemizin ve baromuzun haklarını savunacağız. Milletimize olan vefa borcumuzu da hukuki alanda ödeyecek her türlü yardımda bulunacağız. Tekraren milletimizin başı sağolsun.