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Gündem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hakkında tazminat davası
Gündem

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hakkında tazminat davası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 75 bin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:10:00 -
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hakkında tazminat davası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek, kendisine yönelik ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 75 bin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Gürlek, tazminat davası dilekçelerini, avukatı aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundu.

Dava dilekçelerinde, ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, verdiği bir karardan dolayı Akın Gürlek hakkında, hakaret ve kabul edilemeyecek sıfatlar ile yakıştırmalar yaptıkları anlatıldı.

Dilekçelerde, Kılıçdaroğlu ve Özel'in, hiçbir bulguya ve delile dayanmaksızın Gürlek'in itibarını ve onurunu zedeleyecek ithamlar ileri sürdükleri, kamu görevini ifa eden Gürlek'i kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalıştıkları bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada, Gürlek'i terör örgütü üyesi olarak aranan bir kişiyle özdeşleştirdiği, Gürlek üzerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu'na da hakaret ettiği ifade edilen dilekçede, toplumun hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek hakaret ve yakıştırmalarla Gürlek'in ailesinin ve yakın çevresinin psikolojik sarsıntı yaşamasına sebebiyet verildiği kaydedildi.

Dilekçelerde, "Müvekkil, kamuoyuna yansıyan çok tartışmalı kararlarda imzası olan hakim ve savcıların adı bilinmezken ana muhalefet partisi lideri ve grup başkanvekili tarafından sistematik bir şekilde yıpratılmıştır. Davalı ana muhalefet partisi genel başkanı sıfatıyla TBMM grup toplantısında, milyonlarca insana ulaşabilecek şekilde, eleştiri sınırlarını aşan bir yoğunlukta haysiyet, şeref ve kişiliğine yönelik hakaretler etmesi ve bir terör örgütü mensubu ile özdeşleştirilmesi karşısında müvekkil iç dünyasında elem ve üzüntü yaşamış, manen yıpranmıştır. Müvekkilin yaşadığı sıkıntıların bir nebze olsun telafisi amacıyla iş bu manevi davası açılması zorunlu hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçelerde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 75 bin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ise 50 bin liralık tazminat davası açılması talep edildi.

Öte yandan, İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi Kılıçdaroğlu ile ilgili davanın, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi de Özel ile ilgili davanın kabulüne karar verdi.

Mahkemeler, davalılara cevap dilekçeleri sunmak için süre verdi.

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