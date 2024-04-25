İstakozun karargahı CHP! Rakı eşliğinde kalamar yediler CHP’li başkandan şatafatlı sofra
Her fırsatta açlık edebiyatı yapan ve AK Parti iktidarını israfla suçlayarak çok kirli bir algı operasyonu yürüten CHP’liler bir kez daha suçüstü oldu.
Haber Merkezi
25 yıldır CHP Büyükçekmece Belediye başkanlığı görevini yürüten ve 31 Mart seçimlerinde bir kez daha aynı şansı yakalayan CHP’li Hasan Akgün ile parti teşkilatının mükellef bir sofrada keyif çattığı ortaya çıktı.
CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yanı sıra Büyükçekmece Belediye Meclisi üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Engin Coşkun’un, denize nazır bir mekânda masada Jumbo karides, kalamar ve rakı ile şarap kadehlerinin bulunduğu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Ultra lüks bir restoranda yenilen içkili yemek “İsraf söylemini” dillerine dolayıp vatandaşların gözünü boyayan CHP'lilerin nasıl bir ikiyüzlü siyaset yürüttüklerini gözler önüne serdi.