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İştahsız bebekler için öneriler…

Bebeğin, iştahsız olması ebeveynleri çok üzmekle birlikte, bebeğin de gelişimini olumsuz etkiler. İşte iştahsız bebekler için öneriler…

06 Aralık 2018 Perşembe 23:45
İştahsız bebekler için öneriler…

Hemen hemen her anne bebeğinin iştahının pek de yerinde olmadığını pek çok kez düşünmüştür. Her iştahsızlık çok ciddi değil veya her iştahsızlık uzun süreli değildir. Ayrıca her iştahsızlığa çözüm şekli de aynı değildir.

Bebeğinizin iştahsızlık problemi muhtemelen gelip geçici. Eğer altta yatan bir problem varsa ilk önce onu çözmek gerekli! Bebeğinin iştahsızlık sorunu böbrek, mide bağırsak problemleri ya da karaciğer hastalıkları gibi fiziksel bir sorundan kaynaklanıyorsa altta yatan sorunun tedavi edilmesi gerekir. Eğer bebeğinin iştahsızlık sorunları psikolojikse alınabilecek küçük önlemler ve günlük kurallar yeterli olabilir.

İŞTAHSIZ BEBEKLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Evinizde öğün düzeni ve saatleri belli olsun.

Öğün ve ara öğünler dışında bebeğine atıştırma fırsatı verme.

Bebeğine yeme becerisine uygun yemekler sun.

Yemeği kolay yedirmek için televizyon ya da tablet gibi teknolojik cihazlardan yararlanma. Çünkü çocuğun ilgisi bunlara kaydığında ne yediğini de nasıl yediğini de fark etmez.

Tabak, kaşık gibi mutfak malzemelerinin sevimli olması bebeğinin hoşuna gidebilir. Bazen de tabakların içerisindeki figürler bebeğinin yemeği bitirmesini kolaylaştırabilir çünkü bebeğin yemeğini yedikçe figürün yavaş yavaş tamamı ortaya çıkar.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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