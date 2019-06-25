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İSTAHED Başkanı Dr. Demir: “Aile hekiminize randevu alarak gidin"

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

25 Haziran 2019 Salı 14:23
İSTAHED Başkanı Dr. Demir: “Aile hekiminize randevu alarak gidin"

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, "Kaliteli bir sağlık hizmeti almak ve hekimin kapısından geri dönmemek için tüm vatandaşlarımızdan randevu alarak aile hekimlerine başvurmalarını şiddetle ve önemle rica ediyoruz" dedi.


İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, Sağlık Bakanlığınca 19 Haziran 2019 tarihi itibari ile vatandaşlara bir kısa mesaj yollandığını belirterek, “Bu mesaja göre, vatandaşlarımızın aile hekimlerine randevu almadan istediği zaman, istediği şekilde başvurabileceğinden bahsediliyordu. Oysa yıllardır Bakanlık, Aile Hekimlerine randevulu hasta bakmalarını, randevu sistemlerini açmalarını zorunlu tutmuş, açmayanlar hakkında idari işlem başlatmış,idare eliyle randevu sistemleri açılmıştı" dedi.


Demir, Aile Hekimliği tanıtımlarında, vatandaşların aile hekimlerine randevu alacağı, bu sayede sıra beklemeyeceği, yığılma olmayacağı, aile hekimlerinin tarama, aşı, ev ziyareti ve benzeri konularda kendi çalışma şekillerini belirleyip bunu kapılarına asacakları, randevulu hasta baktıkları saatlerinin olacağının açıkça belirtildiğini ifade etti. Demir, yıllarca hastalarını bu şekilde muayeneye alıştırmış olan hekimlerin, aniden kapılarında randevulu hastaları beklerken ellerinde Bakanlığın mesajlarıyla içeriye girmeye çalışan, sıra kavgası yapan, randevusuz hasta bakılması için ayrılan saatte gelmesi söylendiği için hekimlere saldıran hastalarla karşılaştıklarını söyledi.



"Taviz vermeyeceğiz"


"İSTAHED olarak üyelerimize ve vatandaşlarımıza sesleniyoruz" diyen Demir, “Bizler çalışma düzenimizi kendimiz belirleyip idareye yolluyoruz. Onlar da onaylıyor. İnsanca bir sağlık hizmeti için, kaliteli bir zaman planlaması için, ayaküstü sağlık taleplerinin önüne geçilmesi için, kayıtlarımızı düzgün tutabilmek için, hastalarımızla yeterince ilgilenebilmek ve bütüncül yaklaşım sunabilecek zamanı verebilmek için yolladığınız bu mesajı ret ediyoruz. Biz eskisi gibi randevu ile çalışmaya, acil ve özellikli olaylar için ise hekimlik öngörümüzü ve vicdanımızı kullanmaya devam edeceğiz ve randevu sistemimizden taviz vermeyeceğiz. Modern bir sağlık hizmetini sunmak için size rağmen, yolladığınız bu mesajın yaratacağı gerilime rağmen direnecek vatandaşlarımıza randevu ile gelmelerini söylemeye devam edeceğiz. Sahada da karşılığı ne olursa olsun bunu uygulayacağız. Bizlere rağmen bir sistem oluşturamayacağınızı, bizlere rağmen sitemin temeline dinamit koyamayacağınızı anlayana kadarsizlerin bu tek taraflı uygulamalarınızı uygulamaya sokmayacağız. Kaliteli bir sağlık hizmeti almak ve hekimin kapısından geri dönmemek için tüm vatandaşlarımızdanrandevu alarak aile hekimlerine başvurmalarını şiddetle ve önemle rica ediyoruz” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:23
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