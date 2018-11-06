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İştah azaltan yazı

Vücutta açlık hissini tetikleyen şey nedir? Açlık bastırılabilir mi? Diyetisyen Özlem Sert Aydın'dan açlık hissini bastırmaya yönelik öneriler...

06 Kasım 2018 Salı 23:19
İştah azaltan yazı

İştah veya açlık hissi vücudumuzda hipotalamus tarafından kontrol edilen yaşamsal mekanizmalarımızdan biridir. Kandaki glukoz düzeyi düştüğünde beyne uyarı göndererek yemek yenilmesi gerektiğini belirtir. Çoğu bilim adamına göre iştah geçmişten atalarımızdan gelen bir alışkanlıktır.

Bayanlarda iştah özellikle vücutlarında hormonal değişimler olduğunda, hamilelik, menapoz, regl öncesi.. gibi durumlarda artmaktadır. Bunun yanı sıra mevsimsel değişimlerde kadınlarda özellikle karbonhidrat ağırlıklı bir beslenmeye yönlendirmekte, mutluluk hormonu olan serotoninin salgılanmasını sağlamaktadır.

İŞTAH BASTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

*Yemeklerinizi yavaş yemeye çalışın. Beynimiz yemeğe başladıktan 20 dakika sonra tokluk hissini algıladığından yavaş yemek iştahı baskılamaktadır.

*Yemeklere çorba ile başlayın, özellikle sebze çorbalarını tercih edin. Mide kapasitesini dolduracağından daha az yemek yiyeceksiniz.

*Az az sık sık yemek kan şekerinizi de dengelediği için açlık hissini baskılamaktadır. Günde 3 ana, 3-4 ara öğün illaki şart.

*Ayrıca yemekten önce büyük bir bardak su içmekte etkili bir yöntemdir. Kendinizi aç hissettiğinizde 1-2 bardak su için ve 10 dakika bekleyin. Açlık hissinizin azaldığını hissedeceksiniz.

*Yemeklerinizde, salatalarınızda elma sirkesi kullanın. Sirkenin iştahı baskılayıcı özelliği bulunmaktadır.

*Bol bol yeşil yapraklı sebzeler yiyin, hem kalorisi yok denecek kadar azdır hem de içeriğindeki posa tokluk hissinizi artıracaktır.

*Yemek ve salatalarınıza iyotlu tuz kullanın. İyotun da iştahı baskılayıcı özelliği vardır.

*Protein’in insulin seviyesini azalttığı, insulinin azalmasının da açlık hissini azalttığı bilinmektedir. Beslenme programınızda hem bitkisel kaynaklı (mercimek,nohut,kuru fasulye,barbunya), hem de hayvansal kaynaklı (kırmızı et ,tavuk ,balık ,hindi ,yumurta ,yoğurt ,süt ,peynir) protein içeren yiyeceklerin bulunması önemlidir. Mümkün olduğu kadar da yağsız olanları tercih edin.

*Bol lifli ürünler tüketin, ekmek olarak tahıllı, kepekli ekmek, makarna veya pilav olarak kepekli makarna, kepekli pirinç pilavı ve bulgur pilavını tercih edin. Diğer ürünlere göre daha fazla lif içerdiklerinden tokluk hissiniz de artacaktır.

*Adaçayı ve ıhlamur çayının yine iştahı baskılayıcı özelliği bilinmektedir. Ara öğünlerde herhangi bir sağlık probleminiz yoksa tüketebilirsiniz.

*Ara öğünlerde yine lif oranı yüksek olan elma, armut, ananas, ayva gibi meyveleri tercih edin ve yanında süt veya yoğurt tüketin.

*Günde 1/2 çay kaşığı kadar toz tarçın tüketimi de kan şekerini dengeleyici etkisinden dolayı açlık hissinizi azaltacaktır. Günlük tüketeceğiniz süt, yoğurt veya bitki çaylarınıza ilave edebilirsiniz.

*Günde 10-15 adet fındık, badem veya ceviz tüketin. Hem lif oranı yüksek hem de içeriğindeki krom minerali sayesinde tokluk hissiniz de artacaktır.

*Yağlı, şekerli yiyecekler diğer yiyeceklere göre daha çabuk tüketildikleri ve yağa dönüştükleri için en kötü seçeneklerdir. Mümkün olduğu kadar light ürünleri tercih edin.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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