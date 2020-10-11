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Aktüel İSTAD'dan Ermenistan'a kınama
Aktüel

İSTAD'dan Ermenistan'a kınama

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:01:03 -
İSTAD'dan Ermenistan'a kınama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, ateşkese rağmen Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alarak yaptığı saldırıları kınadı.

Karakoyunlu, açıklamasında ''Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren Ermeni ordusu, Gence, Berde, Terter ve Mingeçevir'e gece saatlerinde füze saldırısı düzenledi. 7 sivil yaşamını yitirdi, 33 kişi de yaralandı. 1992'de Azerbaycan halkı cephede savaşırken Hocalı'da soykırım yapanlar cezalandırılmadığı için bu gün aynı zihniyetle Gence ve Azerbaycan'ın sivil bölgelerine saldırmaktadır. Savaşı durduranlar nerede? AGİT nerede? İnsan halklarından dem vuranlar nere de?'' iadelerini kullandı.

Paşinyan yönetimindeki Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini vurgulayan Karakoyunlu, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın uluslararası adalet divanında yargılanıp cezalandırılmasını da istedi.


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