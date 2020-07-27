ISTAC'ın "4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen "4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması", online platformda gerçekleşti.

ISTAC açıklamasına göre, 24 Temmuz'da ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Genel Sekreter, avukat Yasin Ekmen ve GTAY Komisyonu üyelerinin açılış konuşmalarıyla başlayan yarışma, 26 Temmuz'da gerçekleşen final duruşmasıyla son buldu.

Üniversiteli genç hukukçular, 3 gün boyunca kurgusal dava duruşmalarında bulunurken, online duruşma maratonuna dönüşen yarışmada Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.





- "Tecrübeli avukatların yaşamadığı deneyim yaşandı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, bu deneyimin çok kıymetli olduğunu ve katılımcıların tecrübeli ticaret avukatlarının yaşamadığı bir deneyimi yaşadıklarını belirtti.

Çevrim içi duruşma modelinin salgın süreciyle birlikte hayatın ve tahkim dünyasının bir parçası olduğunu aktaran Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu dönemde İstanbul Tahkim Merkezi'nde duruşmalar çevrim içi yapılıyor. Dolayısıyla aslında geleceğin tahkim avukatlarını şu anda yaşadığımız duruma hazırlamak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. Önemli olan şey bir hedefinizin olması, bunun neticesinde kendi kapasitenizi deneyimlemenizdir. Hedefiniz vardı, gayret ettiniz, kendi kapasitenizin farkına vardınız, bu yarışmada verdiğiniz mücadeleyle hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız.

Everest örneğiyle bakarsak, dağcılar en yüksek zirve Everest'e çıkarken 'en önce ben çıkayım' mücadelesinde olmaz, orada önemli olan zirveye ulaşmaktır. Asıl amaç, siz Everest'e çıkmayı hayal ettiniz, hedefiniz, tutkunuz vardı, gayret ettiniz ve artık kendinizle gurur duymalısınız."

ISTAC Genel Sekreteri, avukat Yasin Ekmen de Genç ISTAC organizasyonu "Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"nın festival olduğunu belirtti.

Ekmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok değerli hukukçuların, öğrencilerin bir araya geldiği bir festivalde, hep birlikte bayramdan önce bir bayram havası yaşadık. Bugün 20-30 yılını devirmiş birçok avukat sizin bulunduğunuz bu ortamı yaşamadı, meslek hayatlarında da yaşamıyor. Yani mahkemelerdeki iş yükü nedeniyle dosyasını tam anlamıyla sözlü olarak sunamıyorlar. Ama siz, mesleğin böyle erken bir döneminde böyle bir organizasyonda dosyalarınızı hazırlayıp sunum yaparak önemli bir tecrübe yaşadınız, bunun size önemli bir öz güven kazandırdığına inanıyoruz.

Geleceğin tahkim avukatları olarak meslek hayatına atıldığınızda ISTAC'ın sizin de tahkim merkeziniz olduğunu unutmayın. Önünüze gelecek sözleşmelere ISTAC tahkim şartını yazmanız, siz genç hukukçuların tahkim kariyerlerinde de önemli rol oynayacak."





- 63 farklı takım başvurdu





"4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması" organizasyonuna ilişkin olay metni, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış ve 24 Ekim 2019'da yayımlanarak yarışma başvurulara açılmıştı.



Bu yılki yarışmaya İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Adana, Isparta, Eskişehir, Kayseri ve KKTC'den 63 takım başvurdu.

Salgın koşullarının da etkisiyle bazı takımların çekilmesi sonucu, yarışmada 24 üniversiteden 45 takım ve 230 hukuk öğrencisi mücadele etti.

3 günlük kurgusal duruşma maratonunun ardından final duruşmasında ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Ortağı Okan Demirkan, Coşar Avukatlık Bürosu Ortağı Utku Coşar hakem olarak yer aldı.

Final mücadelesinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ekibi birinci, Galatasaray Üniversitesi takımı ikinci, Ankara Üniversitesi ekibi üçüncü oldu.

Ankara Üniversitesi takımından Ecenur Dal "Geleceğin Tahkim Avukatı" seçilirken, aynı ekip "En iyi Dava Dilekçesi Ödülü"nü de kazandı.

"En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü"ne ise Bahçeşehir Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi takımları layık görüldü.

Yarışmada birinci olan takıma 8 bin 500 TL, ikinci olan ekibe 6 bin TL, üçüncü olan takıma 3 bin 500 TL para ödülü verildi.