ISTAC avukatlar için eğitim atağına geçti

Genç avukatların eğitimine önem veren İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), art arda konferanslar düzenliyor. Merkezin avukatlara yönelik eğitim etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen yerel konferanslara seminerler eklendi. İki günlük hafta sonu seminerlerinin yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor. Tahkim Okulu paneller serisi de devam ediyor. Bu çerçevede 5 ayda 5 panel yapıldı, yaklaşık bin hukukçuya ve öğrenci buluşturuldu.

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, avukatlar için tahkimin artık önemli bir faaliyet alanı haline geldiğini vurguladı. Bu bilinçle eğitim programlarına odaklanacaklarını anlatan Akıncı, genç hukukçuları tahkim seminerlerine davet etti.