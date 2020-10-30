İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu mu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bir önemli bir açıklama geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini yaptı mı? İşsizlik ve çalışma ödenekleri ne zaman hesaba geçecek? Ödemeler yapılacak mı? sorulana açıklık getirdi. Detaylar haberimizde...