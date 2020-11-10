İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalarak yüzde 13,2 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de 15 yaş ve üstü grupta işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak Ağustos ayında 4 milyon 194 bin kişi olarak kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,8 puan azalarak yüzde 13,2 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla 15,7 olarak hesaplandı.

15-24 yaş grubu dahil genç işsizlik oranı söz konusu ayda 1,3 puan azalarak yüzde 26,1'e geriledi. 15-64 yaş grubu için işsizlik oranı 0,8 puanlık azalışla yüzde 13,5 olarak belirlendi.