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Ekonomi İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar?
Ekonomi

İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar?

İşsizlik parası ne zaman ödenecek? İşsizlik ödeneğinden yararlananlar nisan ayı ücretlerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı ne zamana yatar?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:15:00 -
İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar?

Koronavirüs salgını sebebiyle çalışanlara, işverenlere yönelik pek çok destek sağlanıyor. Salgın sebebiyle işsizlik ödeneğinden yararlananların da sayısı arttı. Pek çok kişi işsizlik maaşlarının yatırılıp yatırılmadığını merak ediyor. Peki, işsizlik maaşı ne zamana yatar?

İşsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatar?

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yaptı. Bilgin, “Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini yarın (5 Mayıs) hesaplara yatırıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler” dedi.

 

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