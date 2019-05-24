İşsizlik maaşı son dakika işsizlik maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

Devletin, milyonlarca vatandaşa umut olan işsizlik maaşları ödemesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yaklaşan Ramazan Bayram nedeniyle işsizlik maaşı ödemelerinin bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini merak eden vatandaşların bu merakı giderildi. Peki İşsizlik maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

İşsizlik maaşına Ramazan bayramı düzenlemesi getirildi. Bayram nedeniyle işsizlik maaşı ödemeleri erkene alındı.

İşsizlik maaşı kimler alır?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar, haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.

İstifa eden işsizlik maaşını alır mı?

Kendi isteğiyle hiçbir gerekçesi olmadan işten ayrılanlar, yani istifa edenler, işsizlik maaşına başvuramıyor. Ancak İş Kanunu'nda 'haklı fesih' tanımına giren durumlarda çalışanın işsizlik maaşı alma hakkı var. Haklı fesihle istifa edenler, haklı olduklarını ispatlarsa işsizlik maaşına başvurabiliyor.

Eğer konu yargıya intikal etmişse sonucuna göre yine işsizlik maaşı alınabiliyor. Maaşın ödenmemesi, gerçek ücretin saklanması, mobbing, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmaması, sağlık gerekçeleri, sözleşmeye uyulmaması gibi olaylar haklı fesih kapsamına giriyor.

Her sigortalı işsizlik maaşı alır mı?

İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek şart. Yine işten ayrılmadan önceki son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmak gerekiyor. Son 120 gün şartı, 'prim ödeyerek sürekli çalışma' şeklindeydi. Bu ibare, bu yıl yapılan yasal düzenleme ile 'hizmet akdine tabi olma' şeklinde değiştirildi. Böylece daha çok kişiye maaş yolu açıldı.

İşsizlik maaşının sınırı nedir?

Maaşın süresi yatırılan prime göre değişiyor. Buna göre son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 3 yılın tamamında, yani 1080 gün primi olanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir. Rakam çalışanın maaşına göre değişiyor. Yüksek maaş alanların işsizlik ödeneği artıyor. Ancak burada bir sınır da var. İşsizlik maaşı brüt ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı alanların Genel Sağlık Sigortası primleri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ödeniyor.

Emekli olan işsizlik maaşı alır mı?

Emeklilik ya da 15 yıl 3600 gün şartıyla ayrılanlar alamıyor. İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde İŞKUR'a maaştan yararlanmak için başvuru yapmak gerekiyor.

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, 18.01.2019 tarihi ve sonrasında hizmet akdi sona erenler için, aynı işverenle olup olmadığına ve eksik gün nedenlerine bakılmaksızın hizmet akdinin feshinden önceki son 120 günlük dönemde hizmet akdinin bulunması halinde son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.