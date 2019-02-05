İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2019? İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsiz kalan bireylerin internet üzerinden en çok arattığı konular arasında işsizlik maaşı nasıl alınır? sorusu geliyor. İşsiz kalan bireyler işsizlik maaşı ne kadar oldu, işsizlik maaşı nasıl alınır, işsizlik maaşı alma şartları nelerdir gibi soruların cevabını merak ediyor. Son değişiklik ile beraber, “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı çıkarıldı. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılmış oldu. Peki 2019 yılı işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına başvurma şartları nelerdir? Sizler için araştırdık. İşte merak işsizlik maaşı ile ilgili son dakika merak edilen konu başlıkları...

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

Öncelikle bireylerin işsizlik maaşından faydalanabilmeleri için kendi rızası olmadan işten çıkarılmaları gerekir. Örneğin; işverenin sizinle çalışmaya devam etmemek istememesi veya iş yerinin iflas etmesi gibi sizin isteğiniz dışında gerçekleşen durumlarda oluyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ise 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta primlerinizin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

İşsizlik maaşından faydalanmak isteyen kişinin işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' 81 İlde bulunan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) müracaat etmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, işten çıkış tarihinden sonra 30 günü geçmemesi gerekmektedir. Bu sayede hak ettiğiniz parayı tam olarak alabilirsiniz. Bu 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda alacağınız para da düşecektir. İşsizlik maaşı alan bir vatandaş, devlet destekli sağlık hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bunun içinde vatandaşın İŞKUR resmi sayfasından başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan İŞKUR'un yanı sıra e- Devlet üzerinden de başvurular kabul ediliyor.

İşsizlik maaşı almak için hangi şartlar gerekli?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

- Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak, gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvuru Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir.

İşsizlik maaşı ne kadar 2019?

İşsizlik maaşı son aldığınız brüt maaşa, ve Son 3 yıldaki prim gününüze göre hesaplanıyor. Maaşınız ve prim gününüz ne kadar fazla ise alacağınız işsizlik maaşı da o kadar artıyor.

2019 yılında en yüksek işsizlik maaşı 2.031,99 TL olurken en düşük işsizlik maaşı da 1.015,59 TL oldu.