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Ekonomi

İşsizlik maaşı kurban bayramından önce yatar mı? | İşsizlik maaşı ne zaman

İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı alan pek çok kişi ödemelerin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Birçok kişi “İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?” , “İşsizlik maaşı ayın kaçında yatar?” , “İşsizlik maaşı bu hafta yatar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 08:53:00 -
İşsizlik maaşı kurban bayramından önce yatar mı? | İşsizlik maaşı ne zaman

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar maaşların bayramdan önce yatırılma ihtimali olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi.

İşsizlik maaşı kurban bayramından önce yatar mı? | İşsizlik maaşı ne zaman

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirtti.

Kurban Bayramı'ndan önce ödemelerin yapılacağını vurgulayan Selçuk, "Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin, PTT üzerinden yapılacağını belirterek, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da yapılacak." bilgisini verdi.

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