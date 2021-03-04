İşsizlik maaşı alma şartı nedir? İşsizlik parası yattı mı?

İŞKUR isşizlik parası nasıl alınır? Salgın devam ederken istihdamın azalmaması için işverenler ve çalışanlara devlet tarafından destek ödemeleri yapılıyor. Bunlardan biri de işsizlik ödemesi yani nakdi ücret desteği. İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik: İşçi başına işverene 1.198 lira teşvik veriliyor. İşsizlik ödeneği alanların, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda, kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin yüzde 1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. Peki İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2021 şartları neler?

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Kimler işsizlik maaşı alır?

Kimler işsizlik maaşı alabilir? Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.

İşsizlik maaşı ne kaç ay alınır?

İşsizlik maaşı ne kadar ödenir? İşsizlik maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 yılında alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu.

İşsizlik parası ne zaman kesilir?

İşsizlik parası almaya hak kazanan ya da alan vatandaşlar işsizlik parasının ne zaman ve hangi durumlarda kesileceğini de merak ediyor. İşti işsizlik maaşının kesildiği durumlar: