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Ekonomi İşsizlik maaşı 2021'de ne kadar oldu?
Ekonomi

İşsizlik maaşı 2021'de ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı?2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücretin yeni yıldaki rakamı belli oldu. Ardından işsizlik maaşında da değişiklik meydana geldi. Peki, İşsizlik maaşı 2021'de ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:16:00 -
İşsizlik maaşı 2021'de ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Sorusu açıklanan asgari ücret zammı sonrası gündeme geldi. İşsizlik maaşı asgari ücretlere yapılan zam baz alınarak hesaplanıyor.

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

lınan maaş miktarına göre değişkenlik gösteren işsizlik maaşı, 2021 yılında artış gösterdi. Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak. Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

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