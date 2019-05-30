İşsizler iş yok diyor, iş dünyası eleman bulamıyor
Bir yandan artan işsizlik, diğer yandan eleman arayışı. İşsizler iş bulamamaktan şikâyet ederken iş dünyasının önde gelen temsilcileri, "iş yapacak" vasıfta eleman bulamamaktan şikâyetçi. Ara elaman ihtiyacı had safhada. İş dünyası diyor ki: İş yapan için iş çok ama “iş yapan” pek yok!30 Mayıs 2019 Perşembe 12:21
Hasan Üstün / Yeniakit.com.tr
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, iş dünyasının düşük maliyetli finansman ve reform paketleri gibi ihtiyaçlarının yanı sıra “yetişmiş eleman” ihtiyacına vurgu yaptı. Aslan, “Memleketimizde maalesef ada eleman ihtiyacını karşılayacak tematik liselerin olmamasından, meslek eğitiminin arzu edilen noktada olmamasından dolayı sıkıntı var” dedi.
Meslek lisesi memleket meselesi
Türkiye’de “meslek lisesi memleket meselesi” çerçeveli kampanyalar gerçekleştirildiğini ancak meslek eğitimi noktasında bir türlü istenilen noktaya ulaşılamadığını ifade eden Gazeteci Yazar Sami Dadağlıoğlu da ara eleman sıkıntısına dikkat çekti.
Ara eleman yoksa üretim de yok!..
Çocuklarımızın ve gençlerimizin en az yüzde 70’nin mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dadağlıoğlu şöyle devam etti:
“Meslek eğitimi demekle de meslek eğitimi olmuyor. Alanın ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştirilmesi lazım. Ara elaman yoksa üretim de yok! Bizim meslekte de görüyoruz; genç iletişim mezunu, dört yıllık diploması var, hatta çok parlak üniversitelerden mezun ama gel haber yaz dediğin zaman kıvranıyor. Bir de, neyi bilmediğini bilmediğinden sıkıntı daha da büyüyor. Meslek liselilerin önündeki katsayı engeli kaldırıldı ama maalesef meslek eğitimi noktasında istediğimiz seviyeye gelemediğimizi bütün müteşebbisler söylüyor”
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