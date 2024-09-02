İşsizler için büyük fırsat! İşte günlük 566 TL kazanmanın yolları

Okan Güray Bülbül, işsizler için başlatılan İşgücü Uyum Programı’nın detaylarını ele aldı. Akşam gazetesi yazarı Bülbül, programın özellikle gençler, kadınlar ve engelliler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Kamu kurumlarında çalışarak günlük cep harçlığı kazandıran programın işsizlere ekonomik destek sağladığını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"İşsizlerin haftada 3 gün, toplam 22 buçuk saat kamu kurumlarında çalışarak günlük 566 TL harçlık kazanmasını sağlayacak İşgücü Uyum Programı devreye alınıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği uygulama için nereye nasıl başvurulur? Kimler yararlanabilir? İşte tüm ayrıntılar...

Kamuda; gençler, kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve uzun süreli işsizlere yönelik olarak yeni bir işgücü uyum programı başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu İşgücü Uyum Programı'na göre, eğitimini tamamlayan kişiler haftanın 3 günü, toplam 22 buçuk saat kamu kurumlarında çalışacak. İşgücü Uyum Programı katılımcılarına verilecek günlük cep harçlığı tutarı 566 TL olacak. Programla hem kamuda yürütülen hizmetlerin desteklenmesi hem de özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasından kopmaması planlanıyor. İşte merak edilen uygulamanın tüm ayrıntıları...

1 AY SİGORTASIZ

Programa başvurabilmek için 18 yaşını tamamlamış ve İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. Aranan diğer şartlar ise şöyle: "Emekli ya da malullük aylığı almamak, program açan kamu kurum ve kuruluşu ile yan kuruluşlarında bir yıl içerisinde çalışmamış olmak, bir aydır sigortalı olmamak, hanedeki toplam gelirin asgari ücretin net tutarının dört katını geçmemesi, İŞKUR tarafından yürütülen programlara katılmıyor olmak ve işsizlik parası almıyor olmak."

EKİMDE BAŞLAYABİLİR

Şartları sağlayanlar; kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı programları ALO 170, e-Devlet ve İŞKUR e-Şube üzerinden öğrenip başvuru yapabilecek. Programın detayları önümüzdeki ay içerisinde belli olacak. Dolayısıyla program açılışları ve başvuruların da ekimden itibaren başlaması söz konusu olabilir.

10 AY SÜRECEK

Kamu kurum ve kuruluşları, liste dahilindeki hizmetlerin desteklenmesi için İŞKUR'dan program açma talebinde bulunacak. İŞKUR'un onayı sonrası programa başvurular alınacak. Program en fazla 10 ay olabilecek. 10 aylık programın ilk haftasında katılımcılar; günde 7.5 saat üzerinden haftada 5 gün, daha sonraki haftalarda ise günde 7.5 saat üzerinden haftada 3 gün çalışacak. İlk haftada katılımcılara meslek edindirmeye hazırlık ve kişisel gelişim eğitimleri verilecek.

İLK HAFTA 2.833 TL VERİLECEK

Program katılımcılarına günlük en fazla asgari ücret kadar cep harçlığı ödenecek. Dolayısıyla katılımcılar; 2024 yılındaki programlarda ilk hafta 2.833 TL, daha sonraki haftalarda ise 1.700 TL cep harçlığı elde edecek. İlk ay bu çerçevede katılımcılara 7.933,5 TL ödenecek. Diğer aylarda ise haftada 3 gün çalışma karşılığı 6.800 TL ödenecek. Ayrıca katılımcılar için iş kazası–meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödenecek. Bu çerçevede programa katılacak kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

İşgücü Uyum Programı'na başvuranlar engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerde de çalışabilecek.

PROGRAM DÜZENLENECEK İŞLERİN KAPSAMI GENİŞ

Kamu kurum ve kuruluşları, İŞKUR'a başvurarak program açabilecek. Program düzenlenebilecek işler ise şöyle:

Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetler,

Çocuk bakım işlerine yönelik çalışmalar

Tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetleri,

Ağaçlandırma işi,

Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarımı,

Geri dönüşüm ve atık imha çalışmaları,

Parkların ve yeşil alanların korunması, geliştirilmesi,

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetleri,

Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi."

{relation id:1881996 slug:'turk-sihasina-kim-ates-acti-o-iran-baglantilari-resmen-sok-etti'}{relation id:1881988 slug:'yuksel-aytug-resmen-cildirdi-cennet-gibi-edremit-korfezinin-her-anlamda-icine-sctiniz-tebrikler'}{relation id:1881993 slug:'yusuf-dikecin-annesi-asagilik-komplekslileri-kudurttu'}