İşsiz nafakazede yoksul sayılmıyor

“Yoksul, işsiz olan bir erkeğin, yoksul olduğunu iddia eden, hatta çalışan, geliri olan kadına nafaka ödemesine hükmeden adil olmayan kararlar alınmaktadır. Kadının yoksulluğunu 3600 lira gelirin altı diye tanımlayan adalet sistemimiz, erkeğin yoksulluk sınırını ise işsiz dahi olsa yoksul sayılmaz olarak göstermiştir.

2017 yılında alınan yargıtay kararı ise yok sayılmış ve halen yoksulluğu ispatlanmış erkeklere ömür boyu nafaka ödeme kararları verilmektedir. Yargıtay 2017 yılında aldığı bir kararla yoksul erkek yoksulluk nafakası ile yükümlü tutulamaz diye hükmetmiş kararı düzeltmesi için aile mahkemesine geri göndermiştir.

Alınan yargıtay kararında gerekçe ise; ‘Erkeğin çalışmadığı, yeterli ve düzenli bir gelirin olmadığı anlaşılmaktadır. Kendisi yoksul olan kişi yoksulluk nafakasıyla yükümlü tutulamaz. Bundan dolayı davalı kadının yasal koşulları taşımadığı ve yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceği, talebin reddi gerekmektedir’ denilmektedir.”

Medeni kanun acilen değiştirilmeli

“Pandemi sürecinde ve öncesinde işsiz kalan ve ödeyemediği nafaka yüzünden tazyik hapsine düşen erkeğin özgürlüğü, onuru ayaklar altına alınmaktadır” diyen İlhan Ergincan, şöyle devam etti:

“Yargıtay’ın 2017 kararına göre de mağdurlar haksız yere 3 ay tazyik hapsinde tutulmaktadır. Bu konuda Yargıtay’ın kararına rağmen yoksul olan erkeğe nafaka ödeterek ve ödeyemediği nafaka yüzünden 3 ay tazyik hapsine atarak anayasal suç işlenmektedir. Yıllardır verilen sözlere rağmen düzenleme getirilmeyerek şiddeti tırmandıran, ayrılmış eşlerin ömür boyu bağlarını kopartmayarak husumetlerine devam ettiren Türk Medeni Kanunu’nun acilen değişmesi elzemdir.”