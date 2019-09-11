Değişen zaman kadınların da iş gücünde aktif olarak yer almasına yol açıyor. Kadınların birçoğu anne olduktan sonra da çalışma hayatlarını sürdürüyor. Ancak dünyaya gelen minik yavruya bakacak kimse yoksa annelerin çalışmaları pek mümkün olmuyor. Bazen de annelerin çalışma şartlarının diğer kadınlara oranla daha sınırlı olması işverenler tarafından tercih edilmiyor. Bu da annelerin çoğu zaman işlerine veda etmesine sebep oluyor. Peki, işsiz anneler İŞKUR'dan maaş alabilir mi? İşte, İşsiz anneye maaş 2019! İŞKUR işsiz anne maaşı alma şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'İşte Anne Projesi' kapsamında işsiz annelere günlük 80 lira ödeme yapmaktadır.

İŞKUR işsiz anne maaşı alma şartları nelerdir?

Bir annenin; İşte Anne Projesi'nden faydalanması için çocuklarının 0-15 yaş arasında olması gerekiyor.

Proje devam ederken işsiz annenin çocuğu 15 yaşını doldursa da anne projede yer almaya devam eder.

0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınlar; çocuklarının kimlikleri ve nüfus belgeleriyle başvuru yapmalıdırlar.

Evlat edinilen çocuğu ya da çocukları bulunan kadınlar bu projeden yararlanma hakkında sahip değildir.

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Emekli olmamak.

Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

İşsiz anne maaşına nasıl başvuru yapılır?

Anneler işsiz anne maaşı için en yakın İŞKUR şubesine giderek başvuru yapmalıdır.

İŞKUR işsiz anne maaşını almak için neler yapılmalı?

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.

Kursa-eğitim programına katılmak gerekiyor

100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

Aylık ücret nedir?

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İŞKUR tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor..

Sigorta primi karşılanıyor mu?

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor..

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Mesleki eğitim kurslarına katılacak kadınlar ise 160 gün kurs görüyor ve kurslar; günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat.

Kreş yardımı da yapılıyor

İşte Anne Projesine katılan kadınlara ayrıca çocukları için kreş desteği sağlanıyor. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği veriliyor. Destek program süresince de devam ediyor. Bunun için de çocuğun kreşe gittiğine dair belgelerin İşkur'a teslim edilmesi yeterli..