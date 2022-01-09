İsrailli yetkili: Tarihimizdeki en büyük stratejik hata…

Münübe Yılmaz

İsrail Uzay Ajansı yetkilisi Yitzhak Ben Yisrael, “tarihlerindeki en büyük stratejik hata”yı açıkladı. İsrail'de yayınlanan önemli gazetelerden biri olan Maariv'e konuşan Yisrael, “İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmeye çalışması için ABD’ye baskı yapmamız tarihimizin en önemli stratejik hatasıydı. Ülkemin nasıl böyle bir hata yaptığını şimdi bile hayal etmekte zorlanıyorum” ifadelerini kullandı. Yisrael, İsrail hava kuvvetlerinin halihazırdaki donanımının İran'ın nükleer tesislerini yerle bir etmeye yetecek kapasitede olduğunu, fakat İranlıların tesisleri yeniden yapıp iki yıl içinde tekrar devreye sokabileceğini de belirtti.

Parti başkanının yolsuzluğu ört bas edildi

Öte yandan, İsrail’de aşırı sağcı Şas Partisi’nin lideri Aryeh Deri’nin, maddi yolsuzluklarının örtbas edilmesi karşılığında yakında milletvekilliğinden istifa edebileceği bildirildi. Deri’nin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’le bir anlaşma yaptığını yazan İsrail basını, “1990’lı yıllarda da dolandırıcılık ve rüşvetten ötürü 3 yıl hapse mahkum olan, fakat sonrasında siyasi yaşamına devam eden Şas Partisi lideri vekillikten istifa ederse, başsavcı da onun mali yolsuzluklarının büyük kısmını görmezden gelecek ve onu yalnızca birkaç küçük mali yolsuzlukla suçlayacak” ifadelerine yer verdi.