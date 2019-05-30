İsrailli yazardan çarpıcı sözler: Sisi, Netanyahu'nun bölgedeki en yakın arkadaşı

İşgal devleti İsrail'de yayınlanan Maariv gazetesinin yazarı Jackie Khoji, darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgedeki en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Yazar, iki lider arasındaki yakınlığına rağmen, Mısır halkının İsrail'e olan bakışının olumlu olmadığını dikkat çekti.

Bir İsrailli Oryantalist, "Arap ülkeleriyle olan İsrail ilişkileri, birden fazla alanda, pek çok gizli temasta ve halkla ilişkilerde belirgin şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

İsrailliler Sisi'ye teşekkür borçlu

Maariv gazetesinin yazarı Jackie Khoji, Mısır ile İsrail arasında var olan bölgede, Netanyahu'nun Sisi'den başka hiç arkadaşı olmadığını söyledi. Her iki liderin iki ülke arasındaki ilişkilerin olgunlaşmasında ve yakınlaşmasında başarılı olduklarını söyleyen yazar Khoji, Tel Aviv'den Kahire'ye ve Sisi rejimine yönelik herhangi bir eleştiri sözcüğünün olmamasının garip olmadığını belirtti. Yazar Khoji, önceki Mısır cumhurbaşkanlarının Netanyahu'yu eleştirdiğini hatırlattı.

Gazze'deki durumla ilgili her şeyde Mısır'ın çok önemli rolü bulunduğunu belirten İsrailli yazar, pek çok İsrailli'nin ateşkesin yapılması için çok çalışan Sisi'nin adamlarına teşekkür ve şükran borçlu olduğunu söyledi.

Mısır halkı İsrail'e soğuk

Sisi ve Netanyahu arasındaki yakın ilişkiye rağmen, Mısır caddesinin hâlâ İsrail'i düşman olarak nitelendirdiğini-gördüğünü söyleyen yazar Khoji, bazı üst düzey gazetecilerin yazdıkları yazı ve kamuoyunun önde gelen liderlerinin açıklamaları Kahire ile Tel Aviv hükümeti arasındaki uyumdan çok uzak olduğunu söyledi.

Yazar Khoji, “Kahire ve Tel Aviv'deki iki hükümet arasındaki dostluğa rağmen, iki halk arasındaki ilişkiler hâlâ soğuk ve ölümcül” dedi.

Katar ve Suudi ilişkileri

Yazar, «İsrail ve Katar arasındaki ilişkiler hakkında konuşmaya devam ediyor; bu ilişki, Arap Körfez bölgesindeki ikinci zengin ülkenin olması ve Gazze Şeridi'nde zaman zaman tutuşan ateşi sakinleştirmek için fon kullandı.

Katar'ın Gazze'ye yaptığı yardımları değinen yazar Khoji, Katar'ın yaptığı yardımların Gazze Şeridi'nde tutuşan ateşi sakinleştirdiğini belirterek, bu yardımı itiraz eden İsraillilerin olduğunu, ancak bunun farklı bir tartışma olduğunu kabullenmeleri gerektiğini söyledi. Yazar, Katar'ın Gazze halkına yaptığı yardımların İsrail'in aradığı güvenlik istikrarına hizmet ettiğini söyledi.

Tel Aviv ile Riyad ilişkilerini de değinen yazar Khoji, iki ülke arasında güvenlik hizmetlerinin karşılığının alındığını söyleyerek, net bir açıklama yapmaktan kaçındı.