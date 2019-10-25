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İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı! Karanlık Odatv'de kin kustu

İsrailli yazar Rafael Sadi, Türkiye'de ekranlara gelen bir dizi üzerinden hayalini açıklayarak adeta kin kustu. Karanlık Odatv yazarı Sadi, kaleme aldığı yazısında "En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 22:52
İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı! Karanlık Odatv'de kin kustu

İsrailli yazar Rafael Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam düşmanlığını bir dizi üzerinden kustu. Rafael Sadi, diziye ilişkin yazdığı yazıda "En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu." ifadelerini kullandı.

İsrailli yazar Rafael Sadi, OdaTV adlı internet sitesinde Tel-Aviv Dan Panorama Oteli Konferans ve Balo Salonu'nda Alman menşeili FRIEDERICH NAUMANN STIFTUNG kurumlarınca İsrail ve Türkiye sivil toplum ilişkilerini güçlendirilmesi adına konferans düzenlendiğini yazdı.

Rafael Sadi, yazısında konferanstaki konuşmacılardan biri olan Dr. Alon Liel adlı kişinin yaptığı konuşmaya değindi. Sadi, konuşmacı Türkiye'de ekranlara gelen bir diziyi nasıl izlemeye başladığına değindiği bölümde adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İslam düşmanlığını ortaya koydu.

"Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu"

İsrailli yazar Sadi, nüfusunun yüzde 98'i Müslüman bir ülke olan Türkiye için diziyi yorumlayan konuşmacı üzerinden hayalini "Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu." ifadeleriyle ortaya koyuyor.

"Erdoğan ifadelerini büyük harflerle yazdı"

Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutumunu ise yazıda "Erdoğan" ifadelerini büyük harflerle yazarak gösteriyor.

"Sakin olun Erdoğan hiç konuşulmadı" başlıklı yazısında Sadi'nin kaleme aldığı o bölüm şu şekilde:

"En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu. Televizyon haberleri ve siyaset hiç yoktu. Gerçeğinden az da olsa farklı bir Türkiye vardı."

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:52
  1. Bursa
  2. Rafael Sadi
  3. odatv

YORUM YAZ

  • SinanSinan4 sa önce
    Mit ve diğer istihbaratın dikkatine frederich nauman stiftung derneği. Alman ve diğer haçlı Siyonistlerin kuruluşudur STK (sivil toplum kuruluşu) lar arası işbirliğine demek oluyor.bu adamlar STK lar aracılığıyla yine karışıklık çıkarmanın peşindeler bu sefer çok daha organize ve çok bol parali.devlet kanun çıkarmalı.tedbiri önceden almali
  • kazım çobanderelikazım çobandereli4 sa önce
    tarifine göre sadece başlarında kippaları eksikmiş.
  • mustafamustafa4 sa önce
    seninkisi hayal tabi..ona bakarsan benimde bir hayalim var...filistinde ağaçlar ve dağlarin konuşmasi hadisi şerifinin benim devrimde gerçekleşmesi...
  • aaaaaaaa5 sa önce
    Onlarin cok azi (yahudi) DOGRU YOLA GELIR:
  • İbrahim akİbrahim ak5 sa önce
    Erdoğan deyince akıllarına doğrudan İslam geliyor aslında nefret ettikleri Erdoğan değil onun şahsında İslami görüp ondan nefret ediyorlar

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