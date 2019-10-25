İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı! Karanlık Odatv'de kin kustu

İsrailli yazar Rafael Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam düşmanlığını bir dizi üzerinden kustu. Rafael Sadi, diziye ilişkin yazdığı yazıda "En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu." ifadelerini kullandı.

İsrailli yazar Rafael Sadi, OdaTV adlı internet sitesinde Tel-Aviv Dan Panorama Oteli Konferans ve Balo Salonu'nda Alman menşeili FRIEDERICH NAUMANN STIFTUNG kurumlarınca İsrail ve Türkiye sivil toplum ilişkilerini güçlendirilmesi adına konferans düzenlendiğini yazdı.

Rafael Sadi, yazısında konferanstaki konuşmacılardan biri olan Dr. Alon Liel adlı kişinin yaptığı konuşmaya değindi. Sadi, konuşmacı Türkiye'de ekranlara gelen bir diziyi nasıl izlemeye başladığına değindiği bölümde adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İslam düşmanlığını ortaya koydu.

"Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu"

İsrailli yazar Sadi, nüfusunun yüzde 98'i Müslüman bir ülke olan Türkiye için diziyi yorumlayan konuşmacı üzerinden hayalini "Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu." ifadeleriyle ortaya koyuyor.

"Erdoğan ifadelerini büyük harflerle yazdı"

Sadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tutumunu ise yazıda "Erdoğan" ifadelerini büyük harflerle yazarak gösteriyor.

"Sakin olun Erdoğan hiç konuşulmadı" başlıklı yazısında Sadi'nin kaleme aldığı o bölüm şu şekilde:

"En önemlisi ise dizide ERDOĞAN yoktu. Bu dizide başı örtülü kadınlar yoktu. Bursa gibi yerde insanlar namaz kılmıyor. Müezzin ezan okumuyordu. Televizyon haberleri ve siyaset hiç yoktu. Gerçeğinden az da olsa farklı bir Türkiye vardı."