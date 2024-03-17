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Gündem İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'
Gündem

İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-03-17 22:23:00 - 2024-03-17 22:29:11
İsrailli Tümgeneralden çarpıcı Hamas itirafı! 'Savaşı kaybettik bedelini ağır ödüyoruz'

İşgalci İsrail, Gazze'de sivillere bomba yağdırıp sahada Hamas'la girdiği çatışmalarda ağır kayıplar verirken İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, bomba bir itirafta bulundu. Brik, ülkesinin Gazze Şeridi'nde Hamas'la savaşı kaybettiğini ve ağır bedeller ödediklerini söyledi.

İsrailli emekli Tümgeneral Brik, İsrail'in Maariv gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Birçok insana uzun süre yalan söyleyemezsiniz. Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yaşananlar er ya da geç yüzümüzde patlayacak ve o zaman gerçek tüm sırlarıyla ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

"Askerlerimiz her gün bubi tuzaklı evlere herhangi bir denetim yapılmadan girip gerekli önlemleri almadıkları için tuzak ve patlayıcılarla öldürülüyor ve ağır yaralanıyor." değerlendirmesinde bulunan Brik, İsrail iç cephesinin "Gazze Şeridi'ndeki savaştan binlerce kat daha zor ve tehlikeli olacak bölgesel bir savaşa hazırlıklı olmadığını" vurguladı.

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ordudaki atamalarını eleştirerek ve Halevi'nin "gerçeklikten soyutlandığını, sahanın kontrolünü uzun zaman önce kaybettiğini ve kendine uygun albaylar ve yarbaylar atamaya başladığını" belirtti.

Eleştirilerini sürdüren Brik, Gazze'de yaşananları, "İsrail ordusunun kuruluşundan bu yana yaşadığı en tehlikeli skandal", Genelkurmay Başkanı'nın başarısızlığını ise "devletin kuruluşundan bu yana yapılan en ciddi başarısızlık" olarak nitelendirerek Halevi'nin "sorumluluk üstlenip, İstifa etmek yerine, başarısızlığa ortak olan generalleriyle birlikte yönettiği kaos ve başarısızlık kuşağını güçlendirmeye karar verdiğini" aktardı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "Siyasi ve askeri düzeyin mevcut şekilde devam etmesi durumunda İsrail'in kendisini Gazze Şeridi'ne yapılan saldırının önceki durumdan çok daha kötü bir durumda bulacağı" değerlendirmesinde bulundu.
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Brik, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Kazandığımız başarıları kaybedeceğiz ve savaşın iki hedefine ulaşamayacağız: Hamas'ı devirmek ve kaçırılan insanları canlı olarak evlerine döndürmek. Kontrolümüz altında ilan ettiğimiz bölgelerde dahi askerlerimizin kaybının bedelini çok ağır ödemeye devam edeceğiz. Hamas'la savaşı kaybettik ve dünya çapındaki müttefiklerimizi baş döndürücü bir hızla kaybediyoruz. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma hedefi gündemden kaldırıldı ve kaçırılan insanları henüz evlerine sağ salim getiremedik."

İsrailli 591 asker öldürüldü

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, 27 Ekim 2023'te Gazze'ye kara saldırısının başlamasından bu yana, Gazze'deki Filistinli silahlı grupların şiddetli direnişiyle karşılaştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 250'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 591 askerinin öldüğünü, 3 bin 79 askerin de yaralandığını duyurdu.

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