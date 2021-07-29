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Dünya İsrailli teröristler bir Filistinli genci daha şehit etti
Dünya

İsrailli teröristler bir Filistinli genci daha şehit etti

Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde gerçek mermiyle vurduğu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 21:05:00 -
İsrailli teröristler bir Filistinli genci daha şehit etti

Terörist İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde gerçek mermiyle vurduğu Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İşgalciler tarafından başından ve karnından gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Şevket Halid Avad adlı 20 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu.” denildi.

Açıklamada, Avad’ın ikindi vaktinde Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

İşgalci İsrail askerlerinin, dün Beyt Ummer beldesinin girişinde ateş açtıkları bir araçta 12 yaşındaki Muhammed El-Allami adlı Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Allami için bugün Beyt Ummer’de cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenaze töreni sonrası işgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşanmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede biri ağır olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

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