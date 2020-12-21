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Dünya İsrailli su şirketinden küstah tehdit!
Dünya

İsrailli su şirketinden küstah tehdit!

Kudüs Su ve Kanalizasyon Şirketi Hagihon, Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nın arka kısmında kalan Arap mahallelerin suyunu kesme tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 23:47:00 -
İsrailli su şirketinden küstah tehdit!

Kudüs Su ve Kanalizasyon Şirketi Hagihon, Maliye Bakanlığı ile yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı'nın arka kısmında kalan Arap mahallelerin suyunu kesme tehdidinde bulundu.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Hagihon Yönetim Kurulu Başkanı Avi Balashnikov, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat, Kudüs Belediyesi ve Maliye Bakanlığındaki yetkililere bir mesaj gönderdi.

Anlaşmaya uymuyorlar!

Balashnikov mesajında; Maliye Bakanlığı tarafından şirketin, Arap mahallelerindeki su tüketim bedellerini tahsil edememesi nedeniyle uğradığı zararın tazmin edilmesiyle ilgili yeni bir anlaşma imzalamayı reddettiğini belirtti. "Ayrım Duvarı'nın arkasında yaşanan sorunun Hagihon'un sorunu olmadığını ve bunun bedelini ödemek zorunda olmadıklarını" ifade eden Balashnikov, Maliye Bakanlığı ve Su İdaresiyle yıl sonunda yeni bir anlaşma imzalanmaması durumunda Doğu Kudüs'teki Arap mahallelerine verilen suyu kesme tehdidinde bulundu. KAN'ın haberinde, duvarın arkasındaki bazı Arap mahallelerinin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Ürdün ve İsrail arasında imzalanan anlaşmalar gereği su bedeli ödemediği belirtildi ancak konuyla ilgili ayrıntı verilmedi. Haberde şirketin, bu nedenle yaklaşık 24,5 milyon şekel (7,52 milyon dolar) zarar ettiği öne sürüldü. İsrail'in verilerine göre, söz konusu Arap mahallelerinde ikamet edenler, Kudüs'teki Arap nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. İsrail yönetimi, 2002'de sözde güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına 'Ayrım Duvarı' inşasına başlamıştı.

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