İsrailli parlamenter Filistinlilere ait araziye ağaç dikerek provokasyon yaptı! Vekilinden askerine Siyonistler hukuk tanımıyor!

Yeni Akit Ankara

Yıllardır işgal altında tuttukları topraklarda Filistinlilere akla hayale gelmedik işkenceler ve zulümler yapan Siyonistler, her geçen gün gemi daha da azıya alıyor. Filistin Ajansının geçtiği görüntülerde, Knesset üyesi Itamar Ben Gafir, Nakab’in El-Atraş köyüne elinde kazma ve ağaç fidanıyla gelerek imza attığı hukuksuz eylem görülüyor. İsrailli parlamenter, güvenlik güçlerinin korumasında geldiği köyde, Filistinlilere ait arazilerde ağaç dikerek bölge sakinlerini provoke etti. Yaşanan son provokasyon, Siyonist işgalci İsrail’in ne Birleşmiş Milletler kararı, ne uluslar arası hukuk, ne de insani herhangi bir değeri tanımadıklarını bir kaz daha gösterdi.