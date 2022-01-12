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Dünya İsrailli parlamenter Filistinlilere ait araziye ağaç dikerek provokasyon yaptı! Vekilinden askerine Siyonistler hukuk tanımıyor!
Dünya

İsrailli parlamenter Filistinlilere ait araziye ağaç dikerek provokasyon yaptı! Vekilinden askerine Siyonistler hukuk tanımıyor!

Yıllardır işgal altında tuttukları topraklarda Filistinlilere akla hayale gelmedik işkenceler ve zulümler yapan Siyonistler, her geçen gün gemi daha da azıya alıyor. Son olarak İsrail Parlamentosu Knesset üyesi İtamar Ben Gafir, Filistinlilere ait toprağa ağaç dikip provokasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 21:34:00 -
İsrailli parlamenter Filistinlilere ait araziye ağaç dikerek provokasyon yaptı! Vekilinden askerine Siyonistler hukuk tanımıyor!

Yeni Akit  Ankara

Yıllardır işgal altında tuttukları topraklarda Filistinlilere akla hayale gelmedik işkenceler ve zulümler yapan Siyonistler, her geçen gün gemi daha da azıya alıyor. Filistin Ajansının geçtiği görüntülerde, Knesset üyesi Itamar Ben Gafir, Nakab’in El-Atraş köyüne elinde kazma ve ağaç fidanıyla gelerek imza attığı hukuksuz eylem görülüyor. İsrailli parlamenter, güvenlik güçlerinin korumasında geldiği köyde, Filistinlilere ait arazilerde ağaç dikerek bölge sakinlerini provoke etti. Yaşanan son provokasyon, Siyonist işgalci İsrail’in ne Birleşmiş Milletler kararı, ne uluslar arası hukuk, ne de insani herhangi bir değeri tanımadıklarını bir kaz daha gösterdi.

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