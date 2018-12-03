İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman Wooga'yı satın aldı

BERLİN (AA) - Merkezi İsrail'de bulunan dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Playtika, Alman oyun şirketi Wooga’yı satın aldığını duyurdu.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, satın almayla Playtika, diğer oyun türlerine de odaklanarak ürünlerini çeşitlendirecek.

Satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, 100 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.