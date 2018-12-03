İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman Wooga'yı satın aldı

İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman Wooga'yı satın aldı03 Aralık 2018 Pazartesi 14:45
BERLİN (AA) - Merkezi İsrail'de bulunan dünyanın önde gelen oyun geliştirici şirketlerinden Playtika, Alman oyun şirketi Wooga’yı satın aldığını duyurdu.
Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, satın almayla Playtika, diğer oyun türlerine de odaklanarak ürünlerini çeşitlendirecek.
Satın almanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, 100 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.
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