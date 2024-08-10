  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gürsel Tekin sanki bilmiyormuş gibi konuştu! ‘After Party’ CHP’nin geleneğinde yokmuş! Bu söze kargalar bile güler

Şanlıurfa'da çok büyük skandal! Kaçak elektriği kesmeye giden ekipler hayatının şokunu yaşadı

Akit “gerici”, Cumhuriyet “ilerici” öyle mi?!

ABD'nin mi gazına geldiler? Türkiye ile yapılan doğalgaz anlaşmasından vazgeçmek istediklerini bildirdiler

Uyan da balığa gidelim! Maiyetindeki personelden haberi yok

İran'ın intikam planı ortaya çaktı! Cevabı böyle olacak

Yediler, içtiler, eğlendiler... Sıra halkı uyutmada

Hiç mi utanmadınız? İBB'de rezil atamalar! İmamoğlu A.Ş iş başında!

Savaş kızışıyor! Ukrayna Rusya’ya girdi… Avrupa’ya ithal edilen tek doğal gaz tesisi ele geçirildi

Vahşetin bitmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar: Bebek katliamına sponsor!
Gündem İsrailli katil bakan Katz'dan yeni skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İsrailli katil bakan Katz'dan yeni skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 16:19:00 -
İsrailli katil bakan Katz'dan yeni skandal paylaşım! Photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımlarına devam ediyor. Katz bu sefer de Hamas'ın yeni siyasî büro şefi Yahya Sinvar'ın fotoğrafını İsmail Haniye'nin yerine montajlandığı fotoğrafla birleştirdi. Paylaşıma Türk kullanıcılardan tepki yağdı.

Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, bu kez de Erdoğan ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı photoshopla yan yana getirdi. İki ismi bir araya gelmiş gibi paylaşan Katz, skandal sözler sarf etti.

Gazze'de katliam yapan İsrail, zulme devam ederken bir yandan da İsrailli bakanlar ise skandal açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yine tepki çeken bir paylaşım yaptı.

KATZ, YİNE ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Katz, Erdoğan'ı photoshopla Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’la yan yana getirip o görsel X'te yayınladı. Paylaşımına ise “Erdoğan’ın yeni arkadaşı, Hamas'ın lideri, toplu katliamcı Yahya Sinvar. Türk milleti sizden utanıyor!” dedi.

İMAMOĞLU'NDAN MEDET UMMUŞTU

Türkiye'yi içeride karıştırmak isteyen Katz daha önce de Erdoğan'ı hedef aldığı bir paylaşımda İstanbul büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’yi etiketleyerek “Her şey çok güzel olacak” demişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cani Katz'a siyasilerden peş peşe tepkiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cani Katz'a siyasilerden peş peşe tepkiler

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan cani Katz'a siyasilerden peş peşe tepkiler

İmamoğlu ve küstah Katz’ın "İsrail" işbirliği! Yazıklar olsun be
İmamoğlu ve küstah Katz’ın "İsrail" işbirliği! Yazıklar olsun be

Medya

İmamoğlu ve küstah Katz’ın "İsrail" işbirliği! Yazıklar olsun be

Alçak Katz, Eko'yu niye etiketledi? "Hayatımda bu kadar oynak bir siyasetçi görmedim"
Alçak Katz, Eko'yu niye etiketledi? "Hayatımda bu kadar oynak bir siyasetçi görmedim"

Medya

Alçak Katz, Eko'yu niye etiketledi? "Hayatımda bu kadar oynak bir siyasetçi görmedim"

Namussuz Katz'ın İmamoğlu'nu etiketlemesinin ardındaki gizem! "Gömdü" desek yeridir
Namussuz Katz'ın İmamoğlu'nu etiketlemesinin ardındaki gizem! “Gömdü” desek yeridir

Medya

Namussuz Katz'ın İmamoğlu'nu etiketlemesinin ardındaki gizem! “Gömdü” desek yeridir

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23