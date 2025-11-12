  • İSTANBUL
İsrailli istihbarat uzmanından ciddi uyarı. Türkiye stratejik tehdit!
Gündem

İsrailli istihbarat uzmanından ciddi uyarı. Türkiye stratejik tehdit!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrailli istihbarat uzmanından ciddi uyarı. Türkiye stratejik tehdit!

İsrail istihbaratının temel sorununun Başbakan Binyamin Netanyahu’nu olduğunu savunan istihbarat uzmanı Dr. Yaakov Falkov Türkiye’nin Orta Doğu’daki etkisinin son yıllarda gözle görülür biçimde arttığını belirterek, bu durumun İsrail için “ciddi bir stratejik tehdit” haline geldiğini ifade etti.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Globes’ta yayımlanan haberde, Tel Aviv Üniversitesi’nden istihbarat uzmanı Dr. Yaakov Falkov, Türkiye’nin Orta Doğu’daki etkisinin son yıllarda gözle görülür biçimde arttığını belirterek, bu durumun İsrail için “ciddi bir stratejik tehdit” haline geldiğini ifade etti.

 ‘UYANIK OLMALIYIZ’

Falkov, Ankara’nın küresel ve bölgesel arenada artan diplomatik ve askeri etkinliğinin, İsrail’de hem güvenlik hem de istihbarat çevrelerinde yeni bir dikkat ve uyanıklık gerektirdiğine dikkat çekti.

‘KÖKLÜ DEĞİŞİMİN HABERCİSİ’

Analizde, İsrail’deki güvenlik çevrelerinin, Türkiye’nin diplomasi ve istihbarat alanlarında giderek daha aktif bir rol üstlenmesini “bölgesel güç dengelerinde köklü bir değişimin habercisi” olarak değerlendirdiği aktarıldı. Falkov, Türkiye’nin yalnızca kendi sınırlarında değil, bölgesel ittifak ve krizlerde de belirleyici bir aktör haline gelmesinin İsrail tarafından yakından izlendiğini belirtti.

‘ORTA DOĞU MİMARİSİNDE BELİRLEYİCİ GÜÇ’

Öte yandan, Türk istihbarat birimlerinin son dönemdeki artan görünürlüğüne de analizde özel olarak dikkat çekildi. Falkov, Ankara’nın Orta Doğu’nun güvenlik mimarisinde yeniden belirleyici bir güç konumuna yükseldiği vurgularken, bu durumun bölgedeki diğer aktörler için de yeni dengeler ve hesaplamalar anlamına geldiğini ifade etti.

 ‘TEL AVİV’DEKİ ENDİŞENİN ASIL NEDENİ’

Analizde, “İsrail hükümeti içindeki karar vericiler, Türkiye’nin son dönemdeki bölgesel hamlelerini yakından izliyor ve olası senaryoları tartışıyor” diyen İsrailli istihbarat uzmanı, İsrail’in duyduğu endişenin asıl nedeni olarak, Türkiye’nin diplomatik ve askeri alanda kazandığı etkinliğin hızla artması ve bölgedeki stratejik ağırlığını güçlendirmesinin yattığını ifade etti.

 ‘ANKARA’NIN ADIMLARI İTTİFAKLARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR’

Falkov, “Ankara’nın dış politika adımları, bölgedeki ittifakların yönünü değiştirebilecek ölçüde güçlü ve etkili. İsrail, bu yeni dengeye nasıl uyum sağlayacağını tartışıyor ve kendi güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalıyor” dedi.

‘İSRAİL İSTİHBARATININ SORUNU NETANYAHU’

Falkov röportajda ayrıca, İsrail istihbaratının temel sorununun Başbakan Binyamin Netanyahu’nu olduğunu savundu. İsrail istihbaratında “profesyonel açıdan yetersiz, siyasi olarak tamamen başbakana bağımlı kişiler” olduğuna dikkat çeken Falkov, “İşte bu yüzden, istihbarat ve güvenlik topluluğunun liderliği de benzer bir kaderi paylaşıyor, bu şaşırtıcı değil. Netanyahu ile aralarında büyüyen bir bilgi kopukluğu oluştu. Kısacası, İsrail’in stratejik karar alma süreçlerinde uzman görüşleri ile siyasi kararlar arasındaki denge, giderek daha kırılgan bir hale geliyor” diye ekledi.

