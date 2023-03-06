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Dünya İsrailli ırkçıdan rezil çağrı! "Ramazan'da da devam edelim"
Dünya

İsrailli ırkçıdan rezil çağrı! "Ramazan'da da devam edelim"

İsrailli aşırı sağcı bakandan "Doğu Kudüs'teki yıkımların ramazanda da sürdürülmesi" talimatı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:46:00 -
İsrailli ırkçıdan rezil çağrı! "Ramazan'da da devam edelim"

 İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, güvenlik otoritelerinin "gerilimin tırmanacağı" uyarısına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıların yıkımına ramazan ayında da devam edilmesi talimatını verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, kolluk kuvvetlerinden sorumlu Bakan Ben-Gvir, güvenlik otoritelerinin son birkaç yıldır sürdürdüğü "ramazan ayında yıkımların durdurulması" yönündeki kararını bozdu.

Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıların yıkımına ramazan ayında da devam edilmesi talimatı verdi.

Haberde, İsrail ordusundan üst düzey komutanların "ramazan ayında bölgede çatışmanın artabileceği" uyarısı yaptığına dikkat çekildi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı isimler kritik görevlere getirilmişti.
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Kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı ve Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.

Ben-Gvir, son dönemde İsraillilere yönelik saldırılar üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere karşı baskı ve yaptırımların artırılması çağrısında bulunmuştu.

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