İsrailli Irkçı Bakandan alçak çağrı! Gazze'den sonra Batı Şeria

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edilen haberde, Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) da kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın bir başka açıklamasında da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.

İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.

Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların olay yerine giremediği bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi, bölgede İsrail ordusuna ait İHA'lar yoğun uçuşlarını sürdürüyor.

Filistin Kızılayı ekiplerinin İsrail'in engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.

Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği yönünde açıklamalar yaptı.

Katz'dan alçak çağrı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, "İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 662'ye yükseldi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerde mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

İsrail 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbına hız vermişti. Filistin topraklarının ve haklarının gasbedilmesinin öncülüğünü yapan aşırı sağcı figürlerin kritik roller aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin toprağını tek taraflı "gasbettiklerini" duyurmuştu. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.