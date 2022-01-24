İsrailli Gideon Levy'den Türkiye açıklaması: Erdoğan yolu açarsa...

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren İsrail'in önde gelen isimlerinden Haaretz yazarı Levy, 'Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir' dedi. Levy, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin İsrail'in işgalci politikası yüzünden gelişmediğini ifade etti.

İsrailli gazeteci, İsrail'in Filistin konusunda geri adım atmadığını ve AB ile ABD'nin söz konusu gelişmelere duyarsız kaldığını belirterek, "Türkiye bu konuda çözüm için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Levy, iki ülke arasındaki sorunları aşacak liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirirken "Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye modern Türkiye'nin de İsrail'e ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.