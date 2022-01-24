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Dünya İsrailli Gideon Levy'den Türkiye açıklaması: Erdoğan yolu açarsa...
Dünya

İsrailli Gideon Levy'den Türkiye açıklaması: Erdoğan yolu açarsa...

Haaretz yazarı Gideon Levy, Türkiye ile İsrail ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Levy, 'Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 10:39:00 -
İsrailli Gideon Levy'den Türkiye açıklaması: Erdoğan yolu açarsa...

Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren İsrail'in önde gelen isimlerinden Haaretz yazarı Levy, 'Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir' dedi. Levy, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin İsrail'in işgalci politikası yüzünden gelişmediğini ifade etti.

 

İsrailli gazeteci, İsrail'in Filistin konusunda geri adım atmadığını ve AB ile ABD'nin söz konusu gelişmelere duyarsız kaldığını belirterek, "Türkiye bu konuda çözüm için daha fazlasını yapabilir" diye konuştu.

Levy, iki ülke arasındaki sorunları aşacak liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getirirken "Şu anda anahtar Başkan Erdoğan'ın elinde. O yolu açarsa eminim İsrail bunu izleyecektir. Çünkü İsrail'in Türkiye'ye modern Türkiye'nin de İsrail'e ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Metin

Dalavereci araplardansa yahudilerle iş yaparım daha iyi araplar dünyanın en pis milletlerindendir
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Abdullah Murat

İsraille işbirliği dünya çapında bozguncu melünler ve teröristlerle işbirliğidir İslam alemi en kutsalı bir müminin canı ve üç kutsal mescidden biri için bu teröristlerle savaş halindedir olmalıdır. Bugün dağdaki dağdan inmeden pkk ile işbirliği alenen mümkün değilse israil bunlardan çok daha fazlasıdır. Peygamber katili iftiracı fitneci israille dost olan onlardan olur
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