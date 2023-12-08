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Gündem İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk
Gündem

İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

Yeniakit Publisher
2023-12-08 09:30:00 -
İsrailli esir gerçekleri gözler önüne serdi: Hamas'tan değil İsrail'in öldürmesinden korktuk

İşgalci İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde bırakılan esirlerden biri, halen Hamas'ın elinde tuttuğu İsraillilerin hayatından endişelendiklerini belirterek, "Hamas'tan değil İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi" dedi.

İşgalci İsrail'in kendi halkına karşı dahi ne denli gözü dönmüş bir halde olduğunu, İsrailli esirler itiraf gibi açıklamalarla dünyaya anlattı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşması kapsamında serbest kalan İsrailli esirler, hükümeti eleştirerek, asıl onların kendilerini öldüreceklerinden korktuklarını ifade etti.

Serbest bırakılan esirlerden halen eşi Hamas'ın elinde olan bir kadın, İsrail'in Hamas tünellerini su altında bırakmayı düşünmesine dair, "Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz." diye konuştu.

"HAMAS'TAN DEĞİL, İSRAİL'İN BİZİ ÖLDÜREBİLECEĞİNDEN KORKTUK. 'HAMAS SİZİ ÖLDÜRDÜ' DİYECEKLERDİ."

Diğer bir esir de İsrail'in Gazze'yi devamlı bombalamasından dolayı halen esir tutulan İsraillilerin hayatları hakkında endişelendiklerini vurgulayarak, "Televizyonda gördüğüm beni daha çok korkutuyor. (İsrail) Bombalamalarını görüyorum ve esirlerin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Patlayıcılarla çevrili bir evdeydim. Tünellerde uyuduk ve Hamas'tan değil, İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi." dedi.

Esirlerden bir diğeri de onlar için hiçbir şey yapılmadığını hissettiklerini belirterek, saklandıkları yerin bombalandığını, yaralıyken kaçmak zorunda olduklarını ve bir helikopterin onlara ateş ettiğini anlattı.
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