İsrailli çocuklara 'Filistin' nefretinin aşılandığı skandal video!

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İsrailli kadın bir öğretmenin, müfettişler önünde öğrencilere sorular sorduğu gözleniyor. Siyonist öğretmen öğrencilerine aşıladığı Arap nefretini ıspat edebilmek için müfettişerin önünde Yahudi çocuklarına şu soruları yöneltiyor:

İşte kan donduran sorular!

Yahudi çocuklar, 'Jeruselam (Kudüs) ismini söylediğimde aklınızda ne canlanıyor?' sorusuna, 'Kutsal şehir, tanıpak' diyerek cevap veriyor. Öğretmen aldığı cevaptan sonra, 'Süleyman Tapınağı'nın yakın bir zamanda inşa edileceğine inanıyor musunuz?' diye bir soru daha yöneltiyor. Yahudi öğrencilerin büyük bir bölümü parmak kaldırarak 'ben' cevabını verinde, konu Mescid-i Aksa düşmanlığına geliyor.

İsrailli öğretmen: Süleyman Tapınağı'nın inşa edileceği bölgede ne var?

Yahudi öğrenciler: Mescid. Mescid-i Aksa.

İsrailli öğretmen: O halde bu Mescid ne olacak?

Yahudi öğrenciler: Yıkılacak, çökecek, kaybolacak.

Mescid-i Aksa düşmanlığını Yahudi çocuklara aşıladığını müfettişlere ıspatlayan İsrailli öğretmen bu kez de ırkçılık eğitiminin ıspatına başlıyor:

İsrailli öğretmen: Hanginiz son zamanlarda bir Arap çocukla karşılaştı?

Yahudi öğrenciler: Öğrencilerin büyük bölümü parmak kaldırarak 'evet' diyor.

İsrailli öğretmen: Onlarla nerede karşılaştınız?

Yahudi öğrenciler: Tapınağın yanında.

İsrailli öğretmen: Arap bir çocukla karşılaştığınızda ne oluyor? Ne hissediyorsunuz?

Yahudi öğrenciler: Kızgınlık. Onu öldürmek istediğimi hissediyorum.

İsrailli öğretmen: 10 yıl içinde Kudüs ne olacak?

Yahudi öğrenciler:

- Tamamı dindar Yahudi olacak. Araplar da yaşayacak ama köle olarak.

- Büyük bir savaş çıkacak ve bütün Araplar ölecek.

Kan donduran videonun sonunda müfettişler Siyonist öğretmene, 'Çok güzel. Bütün bilgileri öğretmişsin' diyerek onu tebrik ediyor.